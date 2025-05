Este televisor TCL de 65 pulgadas hace que todo se vea (y suene) como en el cine Se trata de un televisor diseñado para quienes buscan calidad de imagen y sonido y quieren ir sobre seguro

Su sistema de sonido lleva la firma de ONKYO y ha sido diseñado para ofrecer una experiencia envolvente e inmersiva

Si algo tengo claro después de años hablando sobre smart tvs, es que TCL ha ido escalando posiciones de una manera silenciosa pero firme en el mundo de las pantallas. Tal y como yo lo veo, su estrategia está siendo bastante clara: apostar por una innovación constante, un diseño cuidado y un buen equilibrio entre prestaciones y precio. Por eso, hoy hablar de TCL es hablar de uno de esos fabricantes que no se conforman y que tienen la mirada puesta en el futuro.

Precisamente, un buen ejemplo de esta filosofía es la smart tv de la que me gustaría hablarte hoy, la TCL 65C6K. Se trata de un televisor Mini LED de 65 pulgadas que ha sido diseñado pensado en poder trasladar la experiencia cinematográfica directamente a tu salón.

Tecnología Mini Led + QLED: un tándem ganador

Evidentemente, una de las grandes fortalezas de la TCL 65C6K está en su panel, que combina dos tecnologías de última generación que trabajan en perfecto armonía. Me refiero a las tecnologías Mini LED y QLED que, aunque puedan sonar similares, cumplen funciones diferentes y complementarias capaces de marcar una diferencia sustancial en la calidad de la imagen.

De la tecnología Mini LED podemos decir que es una especie de evolución de la retroiluminación LED tradicional. En un televisor convencional, los LED que iluminan el panel son grandes y se agrupan en zonas amplias, limitando el control preciso de la luz y provocando efectos como halos o negros que no son lo suficientemente profundos. Sin embargo, con los Mini LED los diodos son mucho más pequeños y hay muchos más, lo que significa que el control sobre la iluminación es mucho más preciso. Para que te hagas una idea, este modelo cuenta con 512 zonas de atenuación que podrá atenuar o iluminar de forma independiente. Todo esto supone una mejora del contraste en general, lo que también dará lugar a una mejora de la imagen final.

Por otra parte, la tecnología QLED se centra más en el color. Utiliza una capa de nanocristales que están situados entre la fuente de luz y el panel LCD y que emiten colores muy puros cuando se iluminan, lo que proporciona una gama cromática más amplia y, con ella, una mayor fidelidad. Piensa que en este TCL 65C6K hablamos de una cobertura de 100% del espacio de color DCI-P3, que es el estándar utilizado en cine. Vamos, que con todo esto te puedes hacer una idea de la excelente calidad de imagen que nos va a ofrecer este televisor.

Monta el AiPQ Pro: un procesador que piensa en cada detalle

Esta calidad de imagen no tendría sentido si este televisor no tuviese un buen procesador que nos asegurase su buen funcionamiento. El AiPQ Pro, el chip que monta esta tele, es capaz de analizar el contenido en tiempo real, ajustando parámetros como el color o el contraste en función del tipo de contenido y las condiciones del entorno. Y es que, aunque no siempre nos paremos a pensarlo, la configuración óptima no es la misma si estamos viendo un partido de baloncesto o una serie, y es algo que esta TCL tiene en cuenta de manera permanente.

Es bastante frecuente que, a la hora de elegir un televisor, demos mucha importancia a la pantalla y a la calidad de imagen, pero descuidemos el sonido. Es un error común que, muchas veces, nos obliga a mejorar el audio con una barra de sonido, con lo que la compra de nuestra nueva smart tv acaba siendo mucho más cara. Pero eso no pasará con esta TCL 65C6K, que tiene un sistema de sonido diseñado por ONKYO. Se trata de un sistema de 2.1 canales, lo que significa que tiene un subwoofer integrado que añadirá un extra de cuerpo a los graves, algo que notarás especialmente en las películas de acción. Además, es compatible con tecnologías como Dolby Atmos y DTS:X, lo que le permite crear un entorno tridimensional que te envolverá y te hará sentir como en el medio de la acción.

Otro punto a favor de este televisor es que viene con Google TV integrado para que puedas acceder al contenido en streaming que quieras de forma sencilla y fluida. Podrás tener todas tus suscripciones integradas para acceder rápidamente al catálogo de Netflix, las novedades de MovistarPlus+ o las películas de Disney+. Por supuesto, además de puertos HDMI y USB también tiene conectividad inalámbrica, como Wi-Fi y bluetooth.

