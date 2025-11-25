37% de descuento para esta tablet ultrabarata: solo 125 euros, con 256 GB, 11 pulgadas y 8000 mAh Más de 70 euros de descuento para una tablet ideal para el uso más básico, puede ser una gran opción para los más pequeños

Por poco más de 100 euros, te haces con esta tablet, que puede ser un muy buen regalo para esta Navidad | Fotografía de TCL

El Black Friday desploma el precio de las mejores tablets baratas del mercado, incluso de aquellas que ya tienen un precio original muy ajustado para su calidad. Si buscas una tablet ultrabarata para un uso básico, te recomendamos echarle un vistazo a la TCL TAB 11 Gen2. Esta tiene un precio de partida de 199 euros, pero se desploma hasta los 125 euros en MediaMarkt gracias a una de las ofertas de la tienda por el Black Friday.

Así es, ya puedes ahorrarte más de 70 euros en la compra de esta tablet de TCL, todo gracias a un descuento del 37%. Por el envío no te preocupes, porque es gratuito y tarda solo unos días. Además, también tienes la opción de recoger la TCL TAB 11 Gen2 en una de las tiendas físicas de MediaMarkt. Si la tablet no te convence, tendrás un plazo de hasta 60 días para devolverla.

El descuento de más de 70 euros llega para una tablet adecuada para el uso básico, como ver contenido multimedia, navegar o leer documentos de texto. Además, puede ser también una muy buena opción para niños, los más pequeños de la casa. De hecho, puedes ser un buen regalo para Navidad, así que provecha para comprarla ahora que está tan barata en MediaMarkt.

Compra esta tablet ultrabarata de TCL con el 37% de descuento

La TCL TAB 11 Gen2 tiene todo lo que necesitas en una tablet barata para el uso básico. Comencemos mencionando que tiene un diseño superior al que esperas de una tablet tan económica. La parte trasera, con acabado metálico, cuenta con un estilizado módulo circular para la cámara trasera. Es una trasera con acabado mate, lo que hace que evite muy bien las huellas y los restos de suciedad que se originan en el agarre.

Hablamos de una tableta con un grosor de 7,3 milímetros y un peso de 512 gramos, lo que la convierte en un dispositivo delgado y, sobre todo, muy ligero. Esto es clave en la experiencia de uso, pues se siente una tablet muy cómoda cuando la tenemos en las manos. Además, también es una tablet que podrás llevar de viaje, a clase o al trabajo, ya que su transporte también resulta cómodo.

Más de 70 euros de descuento para una tablet que ya tiene un precio original muy ajustado; la compras por poco más de 100 euros.

De la TCL TAB 11 Gen2 también debes saber que monta una gran pantalla de 11 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 píxeles, 60 hercios de refresco y hasta 400 nits de brillo. Con este panel, disfrutarás de imágenes de buena calidad, sobre todo en lo que a nitidez respecta. Además, la pantalla está acompañada de un doble altavoz estéreo con un volumen que llega al 200%, de ahí que la experiencia multimedia sea buena en general.

La potencia corre a cargo del procesador Mediatek Helio G80, que brinda un buen rendimiento ante las tareas más cotidianas. Es por eso que te decimos que esta TCL TAB 11 Gen2 es una buena tablet para ver series y películas, para entrar en redes sociales, para buscar información en el navegador o para leer documentos de texto. Podrás sacarle partido en tareas de entretenimiento, pero también es útil para estudiar y trabajar.

La TCL TAB 11 Gen2 es una tablet que está capacitada para aguantar todo el día de uso, incluso más. Esto es posible gracias a su gran batería de 8.000 mAh, que puede proporcionar varios días de autonomía con un uso normal, no muy exigente. La carga rápida que admite es de 18 vatios, por lo que necesitarás varias horas para cargarla al 100%.

Hay otros detalles que convierten a esta TCL TAB 11 Gen2 en una compra acertada por poco más de 100 euros. Por ejemplo, que podrás usarla para hacer fotos, vídeos y videollamadas, pues, para ello, monta una cámara trasera de 8 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles. Esta última también sirve para desbloquear el sistema por reconocimiento facial, otra de las funciones del dispositivo.

El procesador de la tablet en oferta trabaja acompañado por 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No pasa nada si necesitas más espacio libre, pues el almacenamiento es ampliable hasta 1 TB con una tarjeta microSD. Por cierto, su sistema operativo es Android 14.

Si quieres que la experiencia con la TCL TAB 11 Gen2 vaya más allá, puedes comprar también el T-Pen, el lápiz óptico de TCL. Además, la tablet es compatible con el teclado Bluetooth de la firma. En definitiva, es una tablet de lo más completa por poco más de 100 euros; su relación calidad-precio es buena.

La TCL TAB 11 Gen2 salió al mercado por 199 euros, pero ya la compras por solo 125 euros en MediaMarkt gracias a las ofertas del Black Friday. Como te decimos, es una muy buena opción si quieres comprar una tablet de ultrabarata para un uso básico y también para los niños de la familia.