Audio Brutal descuento de esta barra de sonido con Dolby Atmos, subwoofer inalámbrico y 220 W de puro poder Con tan solo dos elementos, puedes transformar tu salón en una sala de cine amateur

Poderoso subwoofer para completar un sonido bestial en casa, y vivir el cine como nunca por muy poco dinero

Mejorar el sonido en casa es tan fácil como comprar una buena barra de sonido con subwoofer incluido. Y ojo, en el Black Friday puedes conseguir una por un precio ridículo. Se trata de la TCL S55HE, que costaba oficialmente 149 euros, y que hoy puedes comprarla por 89 euros en Amazon. TCL se está especializando en el sonido para cine en casa de manera magistral no solo con esta barra, sino con otros modelos como la TCL Q85H Pro que pudimos analizar

Ver en Amazon.es: TCL S55HE

Tener una buena barra de sonido en casa te va a aportar una mayor contundencia a la hora de ver películas y series, así como un espectro sonoro más amplio cuando ves un partido de fútbol, creando la sensación de que estás en plena grada junto a la afición. Este modelo es compacto y podrás colocarlo en una habitación de menor tamaño sin problema.

Compra una barra de sonido de 220 W por solo 89 euros

Si estás harto del flojo audio de tu tele, la TCL S55HE es esa barra de sonido de 2.1 canales con subwoofer inalámbrico que te va solucionar la papeleta por solo 89 euros. Imagínate enchufarla a tu tele por HDMI o de forma inalámbrica, con sus 220 W totales (100 W en la barra y 120 W en el subwoofer), y de repente las explosiones de una peli de acción retumban como en el cine de verdad.

Este pequeño aparato es compatible con Dolby Atmos, DTS Virtual:X y decodificaciones como TrueHD o Digital Plus, con lo que te aseguras un sonido tridimensional que te mete de lleno en cada escena. Podrás sentir las balas volar a tu alrededor mientras juegas al nuevo Call of Duty, o sentir la lluvia sobre tu cabeza en una serie de Netflix. Ponla en modo Película y verás cómo los graves profundos del subwoofer te hacen vibrar el sofá, o sin molestar a los vecinos gracias al modo Noche.

¿Te gusta escuchar música a tope? Con su conectividad Bluetooth 5.3 podrás hacerlo desde tu móvil, con formatos como FLAC o WAV para que suene más cristalina. Activa el modo Música o Voz que realzan tus temas favoritos de Spotify o Amazon Music. Un ejemplo claro sería conectar tu smartphone, elegir el ecualizador adaptativo y bailar en el salón hasta altas horas de la madrugada. Desde la app de TCL Home puedes calibrar el sonido ayudado de AI Sonic.

Si eres de los que juega con consola o en el PC gaming, esta barra es un sueño. Activa el modo Juego con latencia baja vía HDMI, salida óptica o USB, y sincroniza tu PS5 o Xbox para escuchar cada paso del enemigo a tus espaldas. La presión sonora de 98 dB llena salones grandes sin crear distorsión, y el Adaptive Sound Control ajusta todo automáticamente, mientras el subwoofer inalámbrico puedes colocarlo donde mejor te convenga.

Esta barra de sonido tiene un diseño delgado en color titanio oscuro, con unas medidas de 81 cm de ancho y solo 6,8 kg de peso. En la parte superior incluye 5 botones táctiles, y viene con mando a distancia que controla todo. El consumo de este conjunto de sonido es muy bajo, solo 0,5 W en espera. Queda perfecta bajo cualquier tele sin robarle espacio.

A nivel de conectividad, la TCL S55HE es muy completa a pesar de su escaso precio. Viene con un puerto HDMI eARC versión 2.0, entrada óptica de sonido digital, USB-A para pendrives y SSD portátiles, y es compatible con AirPlay para Apple. Soporta formatos de sonido populares como AAC, MP3 y WM ente otros. Como comentaba, también tiene Bluetooth 5.3 para poder usar tu móvil, portátil o tablet con la barra.

El precio de esta barra es imbatible, y con ecualizador manual para tunearla a tu gusto mucho mejor. ¿Por qué conformarte con los altavoces incluidos en tu televisión? Por cuatro duros puedes tener Dolby Atmos con bajos súper potentes que retumben tu casa. No lo pienses más, y pilla la TCL S55HE en oferta este Black Friday, transforma tu salón en un cine personal. Tus amigos fliparán con las pelis y la música, y te ahorrarás una pasta para otros regalos navideños.

