Smart TV De 1.199 a 849 euros ha sido el desplome brutal de esta smart TV 4K de 65 pulgadas con 144 Hz Y es que no solo tiene un panel bueno y brillante, también incorpora un sistema de sonido destacable

Una tele para jugar, ver películas, eventos deportivos y lo que desees con una calidad asombrosa

Este Prime Day es el momento idóneo para renovar tu televisión, y un gran modelo es la TCL Q7C de 65 pulgadas, pues su precio ha caído como nunca. Salió al mercado por 1.199 euros. Habitualmente, la vemos en 999 euros, pero en el Prime Day de Amazon se ha derrumbado hasta los 849 euros. Ojo, no hablamos de una tele normalita, sino una muy completa y de muy alto nivel.

A la hora de comprar una nueva smart TV, debemos fijarnos en multitud de aspectos, no solo en el precio. Por eso, hoy quiero explicarte con detalle por qué esta TCL Q7C de 65 pulgadas es una inversión que merece la pena, y mucho. Este fabricante lleva poco en el mercado, pero ya se ha ganado el respeto del resto con modelos como este.

Una tele que te hará olvidar al resto

Este modelo fue lanzado este mismo año para mantener la estela positiva de las generaciones anteriores. Esta TCL Q7C de 65 pulgadas monta un panel con tecnología QD-Mini LED que consigue una retroiluminación de obra maestra. Es capaz de conseguir una gama cromática similar a los paneles OLED, pero con un brillo mayor llegando a tocar los 2600 nits de pico máximo.

El contraste es altísimo, alcanzando los 30.000.000:1. Junto al impresionante brillo comentado anteriormente, tendremos una calidad visual digna de la gama alta televisiva. Gracias a la tecnología Mini Led, este panel cuenta con hasta 1.008 zonas de iluminación independientes, lo que mejora la precisión de colores, brillo y luces en cada escena de forma fascinante.

A nivel de conectividad, es una tele muy completa. En la parte inalámbrica, dispone de WiFi 6 y Bluetooth, para que puedas te conectar al router a la mayor velocidad y estabilidad posible y uses tus cascos Bluetooth de diadema para ver películas. Y a nivel físico, dispone de 4 HDMI 2.1, USB-A, entrada de red Ethernet RJ45, salida óptica de sonido digital, CI Slot, y conector de antena de TV y satélite independientes.

La calidad de este panel LCD te va a permitir ver contenido de todo tipo con una definición, un brillo y un contraste digno de las mejores. Este panel es compatible con los mejores formatos de imagen de hoy en día, como Dolby Vision, HDR10+ y HLG. Ya hay algunas cadenas de televisión que emiten algunos programas y eventos en ellas, por lo que ya estará preparada para cuando todas hagan lo propio en el futuro.

¡Y qué decir de la fluidez de este panel! Este admite un refresco máximo de 144 Hz, ideal para conectar tu consola de última generación o tu PC gaming por HDMI y disfrutar de los juegos de mayor nivel de movimiento con total fluidez. No te perderás ninguna escena: verás a los enemigos al fondo, por muy lejanos que estén.

¿Quieres independizarte de las barras de sonido y los sistemas de cine en casa? Con esta TCL Q7C puedes hacerlo. Gracias a la colaboración de TCL con Bang & Olufsen, tienes un sistema de sonido integrado en el cuerpo de esta tele bastante impresionante. Está compuesto por dos grandes altavoces y un woofer que completan un sonido digno de la alta gama. Podrás personalizarlo con su ecualizador visual rápidamente desde el mando.

Cierto es que, si quieres vivir una experiencia más envolvente, necesitarás un sistema de sonido de categoría para conseguirlo. Pero esta tele está preparada para el futuro, gracias a la compatibilidad con los mejores formatos de sonido actuales, como Dolby Atmos y DTS Virtual-X, entre otros.

Si tienes una suscripción a cualquier servicio de streaming de contenido online, como Prime Video o Max, por ponerte unos ejemplos, desde esta tele tienes acceso inmediato. Esta smart TV usa el sistema operativo Android TV con la capa Google TV, desde el que tienes acceso a la tienda de apps y juegos de Google, así como el uso de Google Assistant como su asistente de voz virtual. Si tienes bombillas WiFi, robots aspiradores y demás dispositivos inteligentes, puedes controlarlos desde la tele.

Comprarse una televisión no es una tarea sencilla: no basta con mirar el precio, el tamaño y llevársela a casa. Son muchos más los factores que determinan si realmente has hecho una buena compra. Y te tengo que decir que si te haces con este modelo de TCL, no te arrepentirás jamás, te lo aseguro.

