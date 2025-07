Esta TCL es la mejor razón para jubilar tu antigua Smart TV (y está de oferta) Con tecnología QD-Mini LED con 2600 nits, negros más profundos y brillo real, incluso con luz natural

Su sonido Sonido Bang & Olufsen ofrece claridad en los diálogos y una profundidad auditiva real

Cuando llega el momento de cambiar de Smart TV, lo que buscamos es que el cambio realmente se note. Que traiga consigo un mayor tamaño, mejor calidad de imagen, más brillo, una buena respuesta de cara a las plataformas de streaming… Y, ya que estamos, que permita jugar o ver eventos deportivos sin dejar estelas. La mayoría prometen mucho, pero no siempre ofrecen un salto real. Y, si lo que quieres es dar ese salto sin dejarte un dineral, hay opciones que merece la pena mirar con atención.

Una de ellas es esta TCL C7K Premium QD-MiniLED, un modelo de 55 pulgadas dispuesto a mejorar todo lo que veas en él. Además, aunque su precio oficial es de 849 euros, ahora la podemos encontrar rebajada en El Corte Inglés, donde baja hasta los 699 euros. Son 150 euros de descuento, que se notan, y estoy segura de que te vendrán muy bien para poder invertir en otros caprichos en esta temporada veraniega.

TCL C7K Premium QD-MiniLED: el equilibrio que todos buscamos, pero pocos ofrecen

A nivel estético, podemos decir que este televisor sigue la línea de TCL al mostrar una elegancia callada. Digo esto porque no busca llamar la atención, sino más bien todo lo contrario. Tiene un marco casi invisible, una base metálica que estiliza el conjunto y le da un buen soporte. Este Smart TV se ve moderna y equilibrada, y además se integrará perfectamente en cualquier entorno doméstico, independientemente de que decidas colgarla o colocarla sobre un mueble.

Detrás de esta discreción se esconde un sistema de iluminación que hace que las escenas cobren vida. El panel de esta TCL combina una tecnología QD-Mini LED con local Dimming, y esto significa que puede atenuar zonas específicas en la pantalla sin que esto afecte al conjunto. Gracias a esto, puede conseguir negros más profundos, brillos más intensos y un contraste de cine. Todo esto está potenciado por el procesador AiPQ Pro, capaz de analizar cada escena en tiempo real y optimizar la imagen pero sin generar artificios. Así, no perderemos detalle de lo que estemos viendo.

Otra de las ventajas de esta TCL C7K es su capacidad para alcanzar picos de brillo realmente altos, hasta 2600 nits en los contenidos que sean compatibles. Esto, además de mejorar el HDR, permite disfrutar de tus películas y series favoritas, incluso en entornos con mucha luz natural, sin que esto suponga un sacrificio a nivel de contraste o profundidad. Y si hablamos de movimiento, su tasa de refresco de 144 Hz se notará desde el primer momento. Las transiciones son limpias, los textos no vibran al desplazarse y la respuesta, en general, es rápida.

Google TV hace que esta TCL sea todavía más fácil de utilizar

El sistema operativo es otro de sus aciertos, ya que utiliza Google TV. Este sistema organiza los contenidos de una forma limpia y personalizable, y además se accede a él de manera muy rápida. No habrá menús eternos ni capas innecesarias. Se trata de un sistema ágil, visualmente atractivo y compatible con las principales plataformas: Netflix, Disney+, Prime Video, Twitch… Además, tiene Chromecast integrado, AirPlay, control parental e, incluso, compatibilidad con Google Assitant para navegar a través de comandos de voz.

No me he olvidado del apartado del audio, que es tan importante como el panel. Esta TCL cuenta con un sistema de sonido Bang & Olufsen que ha sido diseñado pensando en ofrecer calidad en los diálogos y una mayor riqueza en los detalles. Tiene una buena potencia distribuida en altavoces que cubren graves, medios y agudos con soltura. Al estar por encima del promedio de los televisores de este rango, hará que no eches en falta una barra de sonido.

Gracias a todo esto, este televisor responde bien en el día a día, que al final es lo que todos buscamos. No es un modelo que nos obligue a elegir entre imagen, sonido, diseño o sistema, porque es una propuesta que no se inclina solo por una cosa, lo tiene todo. Consigue equilibrar luz, contraste, fluidez, inteligencia y sonido. Además, gracias a esta oferta de El Corte Inglés, lo hace a un precio bastante interesante, adquiriendo una relación calidad-precio difícil de ignorar.

