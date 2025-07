Un pantallón TCL Mini LED de 65 pulgadas tirado de precio es el chollazo de las Ofertas 26 Aniversario de MediaMarkt Aprovecha el ofertón tremendo en la promoción de MediaMarkt para llevarte un Smart TV de gran categoría

Resolución 4K, panel Mini LED, Google TV y un procesador de imagen avanzado: un regalo para tu salón

Grandísimo chollo el que vemos en MediaMarkt con motivo de sus Ofertas de 26 Aniversario. Esta promoción especial estará activa hasta el próximo 24 de julio a las 9:00 horas, y ese es el tiempo límite para cazar gangas como la de esta Smart TV TCL. Un auténtico espectáculo de televisor, y más aún que puedes conseguirlo por tan sólo 649 euros, cuando su precio de referencia es de 999 euros.

Hablamos de un descuento de 350 euros en un TV de 65 pulgadas con tecnología Mini LED, una auténtica pasada. Y con envío gratis. Claro que la demanda podría agotar las existencias antes de que la promo de MediaMarkt llegue a su fin, tenlo en cuenta. ¡Decídete rápido!

Comprar en la tienda de Mediamarkt: TV Mini LED 65" TCL 65C6K

Te ahorras 350 euros gracias a esta oferta temporal

Lo tiene todo. Por supuesto que hay más televisores, obvio, pero este TCL reúne todas las características, además de la gran rebaja: un diseño moderno, un panel que compite cara a cara con modelos mucho más caros, y una plataforma Smart completísima como Google TV. Yo lo veo perfecto si quieres un 'pantallón' que lo tenga todo tanto para cine como para deporte, videojuegos o series.

Lo primero que hay que destacar es su panel Mini LED, una tecnología que supera ampliamente al LED convencional y que se aproxima a la calidad del OLED, pero con mayor brillo y durabilidad. La iluminación por zonas permite un control de contraste mucho más preciso, ofreciendo negros profundos, brillos más potentes y una reproducción del color impresionante. Ver una película en este TCL es una experiencia muy cercana a la del cine.

Además, este modelo incluye el motor de procesamiento AiPQ Pro Processor, desarrollado por TCL, que analiza en tiempo real lo que estás viendo para optimizar automáticamente el brillo, el contraste y los colores. El resultado es obtener siempre la mejor imagen posible, en todo momento, sin que tengas que tocar un ajuste. Esto es brutal si valoras la calidad de imagen. Y no sé lo que piensas tú, pero yo veo las 65 pulgadas como un tamaño perfecto para salones medianos y grandes. Si quieres algo más grande te recomiendo ir a por un proyector. Y el diseño también acompaña, con bordes finos, estética moderna y soporte elegante, que hacen que luzca genial en cualquier entorno. Y si prefieres colgarla en la pared, es perfectamente compatible con soportes VESA.

Y olvídate de los sistemas lentos o limitados. Viene con Google TV, una de las plataformas más completas, fluidas y fáciles de usar. Tienes acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, DAZN y muchas más, además de poder instalar apps desde la Play Store. Por supuesto, es compatible con Google Assistant y también con Alexa, así que puedes controlar la tele con la voz, pedirle que te muestre el tiempo, que reproduzca una película o incluso controlar otros dispositivos de tu casa. Y si te gusta enviar contenido desde el móvil, puedes usar el Chromecast integrado. Así de fácil.

Comprar en la tienda de Mediamarkt: TV Mini LED 65" TCL 65C6K

Por si fuera poco, este modelo no solo es ideal para disfrutar de películas y series, sino también para jugar a lo grande. Incluye modo de baja latencia automática (ALLM) y compatibilidad con funciones como HDR y Dolby Vision, lo que mejora mucho la experiencia al conectar una consola como la PS5 o la Xbox Series X. Su tecnología Motion Clarity suaviza el movimiento de forma muy eficaz, haciendo que los juegos y deportes se vean fluidos y sin tirones. No olvides que se trata de una promoción especial por el 26 Aniversario de MediaMarkt, no esperes que se agote. Es uno de los mejores chollos del año en relación calidad-precio.

Únete a la conversación

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4all percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4all para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.