Haier sorprende en IFA 2025 con Naturally Connected, la visión con la que redefine la experiencia doméstica El futuro del hogar inteligente se llama Haier. Estas son todas las novedades presentadas en Berlín

Haier Europe presenta sus innovaciones tecnológicas en el IFA 2025 de Berlín | Fotografía de Paola Mejía

El IFA de Berlín siempre ha sido el gran escaparate mundial donde se anticipan las tendencias que marcarán el futuro de la tecnología doméstica. Este 2025, Haier ha vuelto a dejar claro por qué es líder mundial en el sector de los electrodomésticos, presentando un auténtico universo de innovaciones bajo el lema Naturally Connected. Y lo ha hecho con una propuesta que va mucho más allá de los productos individuales: apuestan por la construcción de un hogar conectado, eficiente y sostenible, que responde de manera personalizada a las necesidades de cada usuario.

Y la pieza clave de todo es la app hOn, que conecta todos los electrodomésticos de Haier, Candy y Hoover en un único ecosistema inteligente. Frigoríficos, lavadoras, armarios inteligentes o aspiradoras del grupo forman ahora parte de un todo. En un espacio expositivo espectacular de 3.000 m², Haier ha demostrado en Berlín que el futuro del hogar conectado ya está en marcha.

Haier

La marca ha presentado una línea de productos pensada para redefinir la experiencia del hogar conectado. Frigoríficos que cuidan mejor de los alimentos, lavadoras que aprenden de nuestros hábitos, un centro de lavado y secado ultrarrápido y hasta un armario inteligente capaz de desinfectar y mimar la ropa más delicada.

Horizon Collection: el frigorífico que cuida la frescura como nunca

Uno de los grandes protagonistas ha sido la nueva Horizon Collection, una gama de frigoríficos que eleva la conservación de los alimentos a un nuevo nivel. Estos modelos no solo destacan por su diseño elegante y minimalista, sino también por tecnologías que responden a las necesidades reales de los consumidores.

El sistema Nutri Bank es, quizá, el mejor ejemplo. Gracias a una combinación de temperaturas estables y un campo magnético controlado, consigue ralentizar el crecimiento bacteriano y mantener las propiedades nutricionales de los alimentos durante mucho más tiempo. Es decir, menos desperdicio, más sabor y más seguridad en la nevera.

Además, estos frigoríficos incorporan un dispensador de agua y hielo versátil, capaz de ofrecer agua sin gas, con gas o, incluso, ligeramente efervescente. El Dual Ice Maker, integrado en la puerta, produce tanto cubitos como hielo picado sin restar espacio útil en el interior. Una solución inteligente que convierte a este electrodoméstico en el centro de la experiencia gastronómica en casa.

Lavado inteligente con la gama X Series

La colada es otra de las áreas donde Haier ha sorprendido con la presentación de la X Series, una línea de lavadoras y secadoras que llevan la experiencia de uso a la máxima expresión de personalización y eficiencia. El modelo estrella, la X 11 Plus, incorpora un panel táctil de gran formato inspirado en los móviles, lo que hace que manejarla sea tan intuitivo como desbloquear el smartphone.

Pero lo más llamativo es su sistema AI Washing Memory, capaz de aprender de nuestros hábitos para sugerir los programas más adecuados en cada situación. De esta manera, no solo se optimiza el tiempo y la energía, sino que cada lavado se adapta de forma única a la ropa y al usuario. La gama X Series también se ha diseñado para ser referente en eficiencia energética, alcanzando certificaciones de clase A-60%, lo que significa un consumo muy por debajo de los estándares actuales.

L+Combo: lavar y secar en menos de una hora

Entre las novedades que más han llamado la atención destaca el L+Combo, un centro todo en uno capaz de lavar y secar la ropa en menos de una hora. Con capacidad para hasta 18 kilos de lavado y 10 kilos de secado, este modelo apuesta por la versatilidad y el ahorro de tiempo, dos de las demandas más importantes de los usuarios actuales.

Su motor 3 Inverter y el modo Wash&Care logran un ciclo completo en tan solo 59 minutos, sin renunciar al cuidado de los tejidos. Además, su pantalla TFT de 25,6 centímetros ofrece una experiencia de uso clara, moderna e intuitiva. Todo esto se complementa con funciones de autolimpieza y desinfección, que garantizan un entorno siempre higiénico en el interior.

Cloth Closet 2.0: el armario que cuida de tu ropa

Haier también ha dado un paso adelante en un terreno poco explorado hasta ahora: el cuidado de la ropa fuera de la lavadora. El Cloth Closet 2.0 es un armario inteligente que no solo guarda las prendas, sino que también las desinfecta, elimina olores, alisa arrugas y protege los tejidos más delicados.

Este armario cuenta con un sistema de desinfección mediante luz UV, plasma y vapor, además de colgadores oscilantes que ayudan a recuperar la forma natural de las prendas. Incluso el secado se realiza a baja temperatura, evitando daños en tejidos delicados o colores sensibles. Todo ello, conectado a la app hOn, lo convierte en una solución premium para quienes buscan un cuidado profesional de su ropa en casa.

Candy

En este IFA 2025, Candy ha vuelto a demostrar por qué es sinónimo de ingenio y practicidad en el hogar. La marca italiana del grupo Haier ha presentado soluciones que simplifican el día a día con un estilo moderno y una clara apuesta por la conectividad. Desde una lavadora revolucionaria que permite lavar diferentes cargas a la vez, hasta frigoríficos compactos que maximizan el espacio sin renunciar a la frescura.

Candy Multi Wash: lavar todo junto, pero por separado

La gran novedad en IFA de Candy ha sido la Multi Wash, la primera lavadora con tres tambores independientes. Su diseño permite lavar al mismo tiempo cargas de diferente tamaño y naturaleza, cada una con su propio ciclo, temperatura y duración. Así, una colada de ropa deportiva puede compartirse con otra de prendas delicadas o con la del bebé, sin que ninguna interfiera con la otra.

Además, incorpora un sistema inteligente de dosificación automática y funciones de autolimpieza que garantizan eficiencia, higiene y comodidad. Todo ello con un consumo energético reducido, lo que convierte a la Multi Wash en una solución revolucionaria para el día a día de las familias.

Candy City Fresco: capacidad y frescura en formato compacto

La otra gran novedad de Candy es la gama City Fresco, frigoríficos compactos con gran capacidad que maximizan el espacio interior sin comprometer la conservación de los alimentos. Cuentan con funciones avanzadas, como Circle Fresh, que distribuye el aire de manera uniforme para mantener la frescura durante más tiempo, y compartimentos específicos para cada tipo de alimento.

Además, la conectividad con la app hOn permite gestionar el frigorífico de forma remota, recibiendo alertas y optimizando el consumo energético. Una propuesta que combina diseño, practicidad y tecnología al servicio del usuario.

Hoover

Por último, pero no menos importante, Hoover también ha tenido su espacio en Berlín, mostrando sus últimas innovaciones en aspiración y limpieza del hogar. Siempre conectada al ecosistema del grupo, la marca apuesta por soluciones cada vez más eficientes, inteligentes y centradas en el bienestar de los usuarios.

Con equipos que se adaptan a las necesidades de cada hogar y que se integran en la plataforma hOn, Hoover refuerza la visión global de Haier, la de un hogar conectado donde todo está pensado para simplificar la vida cotidiana.

hOn: la app que conecta todo tu hogar inteligente

Si algo ha quedado claro en el stand de Haier en IFA 2025 es que todas estas innovaciones no tendrían el mismo impacto sin una pieza central que las uniera: la app hOn. Este ecosistema digital es, en realidad, el cerebro que coordina y conecta todos los dispositivos de Haier, Candy y Hoover, ofreciendo una experiencia unificada y cada vez más inteligente.

Lo primero que llama la atención es su versatilidad. Con hOn no solo se controlan electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras o aspiradoras, sino que también se integran sistemas de energía, como paneles fotovoltaicos o soluciones de aerotermia. De este modo, el usuario tiene en la palma de la mano la gestión completa de su hogar, desde la eficiencia energética hasta el cuidado de la ropa.

La aplicación, disponible en continua evolución, ya cuenta con más de 10 millones de usuarios activos, lo que significa millones de puntos de contacto que permiten al grupo aprender, mejorar y personalizar aún más la experiencia. Esta comunidad conectada aporta un valor añadido, ya que cada usuario se beneficia de la inteligencia colectiva de la red, recibiendo recomendaciones y mejoras que optimizan su día a día.

Otro de los grandes atractivos de hOn es su integración con iniciativas como AWorld, la plataforma respaldada por Naciones Unidas para fomentar hábitos más sostenibles. A través de retos y contenidos educativos, los usuarios pueden aprender a ahorrar energía, reducir su huella de carbono y adoptar un estilo de vida más responsable, siempre con el respaldo de la tecnología de Haier.

La interfaz de la aplicación es sencilla y moderna, pensada para que cualquiera pueda gestionar los dispositivos sin complicaciones. Desde programar un ciclo de lavado a distancia hasta recibir alertas de mantenimiento o consejos personalizados de conservación de alimentos, todo está diseñado para que la experiencia sea natural y accesible.

Con hOn, Haier no solo ofrece electrodomésticos avanzados, sino una visión de hogar conectado que evoluciona con las personas. Una plataforma que centraliza todo, que se adapta a los cambios y que demuestra que la verdadera innovación no está solo en los productos, sino en cómo se relacionan entre sí para hacernos la vida más fácil.

El paso de Haier por el IFA 2025 ha sido una demostración de fuerza y visión de futuro. Con un catálogo de novedades que incluye frigoríficos que preservan mejor los alimentos, lavadoras que aprenden de nuestros hábitos, centros de lavado ultrarrápidos, armarios inteligentes y soluciones compactas para espacios modernos, el grupo reafirma su liderazgo global. Por si no fuera suficiente, la marca ha confirmado el patrocinio de los equipos de fútbol Liverpool y PSG, contando, incluso, con la presencia del exfutbolista Claude Makélélé. Pero más allá de cada producto individual, lo que realmente marca la diferencia es la integración que propone Haier con su ecosistema y con la app hOn como eje central.