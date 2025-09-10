La promesa del WiFi Mesh ya no es solo teoría: con el Deco BE65 se convierte en una realidad sorprendentemente sencilla de disfrutar WiFi Mesh es el sistema ideal si alguna vez has sufrido con una señal débil, con cortes en videollamadas o con lentitud en el streaming

Un sistema que mejorará ostensiblemente la cobertura WiFi de tu hogar u oficina

Hay una escena que seguro que te resulta familiar. Llegas al sofá, te acomodas para ver una serie o jugar a la consola y, de repente, la conexión empieza a fallar. No es culpa de tu proveedor de Internet, ni tampoco de la tele, sino que el problema está en el WiFi. Y es que, aunque tu router sea moderno, si vives en una casa grande, con varias plantas o con paredes gruesas, la señal simplemente no llega a todos lados con la misma fuerza. Esto es de perogrullo.

Durante años, la solución más extendida han sido los repetidores WiFi o los sistemas PLC. Son económicos y cumplen su función en espacios pequeños, pero también tienen limitaciones importantes. La señal se debilita en espacios grandes, la velocidad cae en picado en esos supuestos y, lo más molesto de todo, tienes que estar cambiando manualmente de red cada vez que te mueves por la casa. ¿Te suena eso de tener varias redes como 'Casa', 'Casa_5G' o 'Casa_EXT'? Recuerdo desbloqueado, ¿verdad? Pues justo ahí es donde el WiFi Mesh viene a salvarnos de todo eso.

Una sola red para toda la casa

La gran diferencia entre un repetidor y un sistema WiFi Mesh es la forma en la que gestionan la red. Con un repetidor, en realidad estás creando 'subredes' que amplían la principal, pero tu móvil, tu portátil o tu consola no siempre saben cuándo conectarse a una u otra. Esto también te habrá pasado a menudo, seguro. Por eso ocurre esa situación tan molesta de estar pegado al repetidor y seguir conectado al router de la otra punta de la casa, con apenas un par de rayas de cobertura.

Bueno, pues con el Deco BE65 de TP-Link, ese problema desaparece. Solo hay una red WiFi en toda la casa y los dispositivos cambian de un nodo a otro de forma automática y fluida, en apenas 0,3 segundos. En la práctica, lo que ocurre es que, en una casa grande, puedes empezar una videollamada en el salón, moverte a la cocina y terminar en la terraza sin que se corte la conexión ni notes un salto en la calidad. Es como tener un router invisible en cada habitación, todos perfectamente sincronizados.

Máxima velocidad en cualquier rincón

Otro de los grandes problemas de los repetidores es la velocidad, un problema que se vuelve crítico cuando se utilizan varios repetidores en cadena para cubrir grandes distancias. Incluso cuando logras conectarte a uno, la señal suele viajar debilitada porque depende del router principal. Eso se traduce en streaming que no carga a máxima resolución, juegos online con lag o descargas que tardan demasiado. El Deco BE65, en cambio, está diseñado para que la velocidad no se pierda en el camino. Cada unidad incorpora lo último en tecnología WiFi 7 y es capaz de ofrecer hasta 9.214 Mb/s combinados en sus tres bandas, de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz. En números más fáciles, significa que cada dispositivo conectado obtiene prácticamente el máximo rendimiento, sin importar en qué parte de la casa se encuentre.

Y si vives en un hogar con muchas personas y muchos aparatos conectados a la vez, aquí no hay saturaciones, porque la malla inteligente reparte el tráfico de manera automática para que todo funcione sin cuellos de botella. La diferencia respecto a un repetidor tradicional es abismal.

Cobertura total, adaptada a cualquier hogar

Uno de los puntos fuertes de los sistemas Mesh es que puedes adaptarlos a tu vivienda. El pack de tres unidades del Deco BE65 cubre hasta 725m², lo que basta incluso para casas grandes de varias plantas.

Pero si todavía necesitas más, es suficiente con añadir un nodo adicional, ya que todos los modelos Deco son compatibles entre sí, así que puedes ampliar la red sin complicaciones.

Con el Mesh, todos los nodos se comunican entre ellos y, si uno presenta problemas, el sistema automáticamente redirige el tráfico a través de los demás. En otras palabras: siempre estarás online. Y otra ventaja poco comentada de los sistemas Mesh es que son increíblemente fáciles de configurar. El Deco BE65 se controla a través de la aplicación Deco, que guía el proceso paso a paso. Solo necesitas enchufar las unidades, seguir las instrucciones en la pantalla y, en menos de 10 minutos, la red está lista. Además, la aplicación permite ver qué dispositivos están conectados, limitar el uso de Internet en determinados horarios o crear redes de invitados en segundos.

El WiFi Mesh es el futuro (y el presente)

Si tienes una casa pequeña, un repetidor puede sacarte del apuro. Lo mismo ocurre con los PLC, que aprovechan la red eléctrica para llevar Internet a otra habitación. Pero ambos sistemas se quedan cortos en cuanto a velocidad, estabilidad y comodidad. El Mesh, en cambio, es una solución definitiva. Con una sola red para todo el hogar, velocidad máxima sin importar la habitación y un sistema de nodos que se apoyan entre sí, la experiencia es radicalmente superior.

El Deco BE65 no solo cumple lo que promete, sino que redefine lo que significa tener WiFi en casa. Ya no hablamos de parches para mejorar la cobertura en una habitación concreta, sino de construir una red pensada para dar servicio a todo el hogar, con la misma velocidad y estabilidad en cada esquina. Si alguna vez has sufrido con la señal débil, con cortes en las videollamadas o con la lentitud en el streaming, este tipo de sistemas es la solución que estabas esperando.

