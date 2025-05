Synology da un paso adelante con su ecosistema integral en COMPUTEX 2025: no tiene rival La marca quiere crear un ecosistema inteligente que cubra todas las necesidades del consumidor, desde software hasta hardware

Synology apuesta por su potente tecnología propia en este COMPUTEX 2025

La edición 2025 de COMPUTEX, el epicentro global de la tecnología y la innovación en Taiwán, ha sido testigo una vez más del poderío y la visión de futuro de Synology. La reconocida marca, especialista en soluciones NAS y seguridad de datos tanto para usuarios finales como para el entorno empresarial, ha desplegado un arsenal de novedades que reafirman su posición como un arquitecto clave en la gestión integral de datos.

En un mundo donde la información es el activo más valioso y, a la vez, el más vulnerable, Synology ha presentado una hoja de ruta clara: un ecosistema cohesivo diseñado para empoderar a las organizaciones con mayor seguridad, eficiencia y una autonomía sin precedentes. Ahora bien, tampoco se va a olvidar del usuario final, y es algo para celebrar, que también pasa a formar parte del ecosistema en los puntos en los que les pueda resultar más interesante.

Así pues, vamos a echar un rápido ojo a todo lo que va a traer Synology desde Taiwán, en uno de los eventos más contundentes de la compañía en los últimos años.

El corazón del rendimiento: PAS7700, almacenamiento primario para las necesidades más extremas

En la vanguardia de las presentaciones, se encuentra el PAS7700, la nueva joya de la corona en la línea de almacenamiento primario empresarial de Synology. Este sistema all-flash NVMe con doble controlador activo-activo ha sido concebido para las cargas de trabajo más críticas, donde la latencia es un enemigo y la disponibilidad una exigencia absoluta.

El PAS7700 no es solo una evolución, es también una clarísima declaración de intenciones, al ser la culminación de más de 25 años de trabajo arduo en estas cuestiones.

Su arquitectura de doble controlador activo-activo garantiza la continuidad del servicio sin interrupciones, eliminando puntos únicos de fallo y asegurando que las operaciones críticas nunca se detengan. Integrando dos controladoras y 48 bahías NVMe SSD en un chasis de 4U, el PAS7700 es capaz de escalar hasta unos impresionantes 1.65 PB de capacidad bruta mediante siete unidades de expansión. La memoria es actualizable hasta 2048 GB para todo el sistema, y su compatibilidad con redes de alta velocidad de 100GbE y protocolos como NVMe-oF lo preparan para los entornos más demandantes.

"En Synology, nuestro objetivo siempre ha sido construir un ecosistema de gestión de datos en el que nuestros clientes puedan confiar. Diseñamos nuestras soluciones para ofrecer no solo una facilidad de uso incomparable, sino también una seguridad, fiabilidad y privacidad de datos líderes en la industria” - Philip Wong, CEO de Synology

En términos de rendimiento, las cifras hablan por sí solas: hasta 2 millones de IOPS en lectura aleatoria 4K y un rendimiento secuencial de 30 GB/s, con una latencia inferior al milisegundo. Esto representa hasta tres veces el rendimiento de los modelos existentes de Synology. La seguridad es intrínseca, con capacidades de protección de datos 3-2-1-1 integradas, que incluyen instantáneas inmutables, replicación y opciones de organización por niveles y copias de seguridad externas. Además, su eficiencia hace que la reducción de costes permita a las empresas acceder a un rendimiento y fiabilidad de almacenamiento primario a un coste comparable al del almacenamiento convencional, optimizado con deduplicación tanto en línea como fuera de línea.

Seguridad sin rival con ActiveProtect: fortificando el presente

La protección de datos es un pilar fundamental del ecosistema Synology. En COMPUTEX 2025, la compañía ha expandido su línea ActiveProtect con el nuevo modelo en rack DP7200. Este appliance de protección de datos está diseñado para ofrecer una flexibilidad y robustez excepcionales. Puede operar como un servidor de copia de seguridad independiente en sucursales o como un host CMS (Sistema de Gestión Centralizado) en la sede principal, unificando la protección de datos para todas las cargas de trabajo de la organización.

El DP7200 incorpora características cruciales como la inmutabilidad de las copias de seguridad, una defensa esencial contra el ransomware, y el aislamiento de red, que salvaguarda los datos contra amenazas cibernéticas, asegurando que siempre existan copias limpias y recuperables. La plataforma ActiveProtect se distingue por su facilidad de uso, permitiendo una configuración en minutos, y por su eficiencia, con una notable reducción del volumen de datos gracias a la reduplicación. La capacidad de realizar simulacros de recuperación en un entorno sandbox integrado y la restauración instantánea P2V y V2V (incluso entre hipervisores diferentes) garantizan que las empresas puedan minimizar el tiempo de inactividad y asegurarse de la integridad de sus planes de recuperación. Con ActiveProtect Manager, es posible gestionar de forma centralizada vastas infraestructuras de backup, simplificando la administración en entornos distribuidos.

Vigilancia inteligente y escalable a cualquier nivel

La seguridad física y la videovigilancia inteligente son componentes cada vez más críticos para las organizaciones. Synology ha dado un paso clave hacia el futuro con el lanzamiento de C2 Surveillance, su nuevo servicio de Videovigilancia como Servicio (VSaaS). Esta solución basada en la nube está diseñada para una implementación sin NVR (Grabador de Vídeo en Red), ofreciendo una escalabilidad multi-sitio y una gestión simplificada que les permite garantizar su uso en las manos menos expertas.

Debido a que buscan precisamente eso, ser útil para todos, C2 Surveillance permite una configuración rápida, incluso desde dispositivos móviles, y no impone licencias por dispositivo, facilitando la expansión. Su arquitectura "continuity-first" asegura la grabación continua en tarjetas microSD, incluso durante interrupciones de red, con la opción de realizar copias de seguridad en la nube C2. A la vez, un sistema de failover offline permite seguir monitorizando a nivel local si se pierde la conexión a Internet. La seguridad se refuerza con cifrado AES-128, MFA y cumplimiento de normativas como ISO 27001 y SOC 2 Type II. Además, un modo de bajo ancho de banda optimiza el consumo de datos hasta en un 50%.

Paralelamente, la veterana y robusta plataforma Surveillance Station continúa su evolución, integrando más soluciones de terceros y potenciando sus capacidades con Inteligencia Artificial. Las nuevas funciones de IA incluyen reconocimiento facial avanzado, detección de intrusiones, reconocimiento de matrículas (LPR), conteo de ocupación, detección de Equipos de Protección Personal (EPP) y detección de humo. Vimos todas estas en su momento en una prueba en directo que hicieron, y fue verdaderamente sorprendente, pero la detección de humo lo fue todavía más, ya que estamos hablando de una tecnología que puede ayudarnos a salvar vidas en el futuro.

Potenciando la productividad empresarial: ChatPlus y Synology Meet

La eficiencia operativa y la colaboración fluida son vitales. Synology lo entiende y, por ello, ha presentado nuevas aplicaciones de productividad empresarial: ChatPlus y Synology Meet. Estas herramientas están diseñadas para operar sobre la infraestructura de nube privada de Synology, garantizando a las empresas la plena propiedad, gestión y privacidad de sus datos de comunicación.

ChatPlus emerge como una plataforma de comunicación de equipo segura y versátil, con configuraciones de permisos granulares y una gestión avanzada de canales, permitiendo a los equipos colaborar de forma organizada y eficiente. Por su parte, Synology Meet ofrece una solución de videoconferencia de nivel empresarial, facilitando reuniones virtuales seguras y fiables. Estas adiciones a la Synology Office Suite, que ya incluye potentes herramientas de edición colaborativa de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, ahora enriquecida con funciones de IA para resumir, crear y buscar contenido de forma más inteligente, consolidan la oferta de Synology como un centro neurálgico para la productividad empresarial autónoma y segura.

Un ecosistema en constante expansión para TODOS los usuarios

La visión de Synology abarca un espectro amplio de necesidades. Además de las soluciones empresariales de alto calibre, la compañía ha presentado la nueva gama 25 Plus Series, que promete llevar el rendimiento y la versatilidad de sus NAS a nuevos niveles para usuarios avanzados y pequeñas y medianas empresas.

Para el hogar y las familias, la nueva BeeStation Plus y otros productos de la Bee Series introducen la inteligencia artificial en la gestión de datos personales y la seguridad doméstica. BeeStation Plus ofrece copia de seguridad automática de fototecas de iCloud, integración con Plex Media Server para un streaming multimedia fluido, y protección de datos mediante instantáneas locales y backup en la nube con BeeProtect. Además, al emparejarse con la cámara Synology CC400W, BeeStation Plus se convierte en un centro de vigilancia doméstica inteligente, con detección de presencia humana, actividad de mascotas, sonidos ambientales y alertas de manipulación.

Mucha gente quiere montar sus propios servidores NAS, pero se dan cuenta de que no pueden por los altos costes de mantenimiento o por lo difícil que supone configurarlos a su antojo. Esto hace que el usuario del hogar muchas veces prefiera no hacerlo, optando por otras soluciones mucho más sencillas. Sin embargo, con BeeStation Plus esto queda completamente solucionado, en lo que es una jugada muy inteligente.

Un cambio de paradigma

Las innovaciones presentadas por Synology en COMPUTEX 2025 no son meras actualizaciones de producto; son las piezas de un plan claramente hilvanado para generar una competitividad clave en un sector que es realmente complicado. Desde Synology, están dispuestos a dar el todo por el todo para sorprendernos con el mejor hardware, pero no olvidan sus raíces como empresa de software y se esfuerzan en traer un ecosistema holístico que incluya todo lo que la empresa y el usuario necesita para hacer frente a un mundo en constante cambio y evolución.

Con su ecosistema integral para la gestión de datos y la seguridad, lo cierto es que nos encontramos con que la visión tan completa de Synology no tiene rival hasta este momento.