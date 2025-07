Audio Estos auriculares de JBL cancelan más que el ruido y tienen un truco que los hace perfectos para viajar Los JBL Tour One M3 incluyen el transmisor Smart Tx con pantalla táctil propia y 18 horas de autonomía para conectarse tanto por USB-C como por jack tradicional

El Smart Tx te permite conectarte a sistemas de entretenimiento de aviones y trenes sin complicaciones

Los JBL Tour One M3 son lo último que ha sacado JBL en auriculares de diadema, y después de meses usándolos casi a diario, puedo decir que van a darte quebraderos de cabeza por una razón muy simple: cuando los pruebas, ya no quieres usar otros. La cancelación de ruido funciona tan bien que bloquea prácticamente todo lo que tienes alrededor, pero lo que realmente los distingue es ese pequeño transmisor Smart Tx que viene en la caja.

Ver en Amazon.es: JBL Tour One M3

La novedad del Smart Tx hace que estos auriculares sean mucho más que unos cascos inalámbricos normales, como ya comentamos en nuestro análisis (donde, por cierto, salieron muy bien parados). Este transmisor del tamaño de una caja de cerillas te permite conectarte a cualquier cosa, desde el sistema de entretenimiento del AVE hasta la PlayStation, y funciona realmente bien.

Por qué la cancelación de ruido de estos JBL es tan buena

El True Adaptive Noise Cancelling 2.0 usa ocho micrófonos repartidos por los auriculares para crear lo que podríamos llamar un "muro de silencio" alrededor de tus oídos. Lo hace ajustándose 50.000 veces por segundo, que suena a marketing, pero en la práctica significa que se adapta al ruido de manera casi instantánea (algo que también hemos explicado ya cuando hablamos de cancelación de ruido). Si estás en un avión y el motor cambia de potencia, los auriculares lo notan y se ajustan sin que te des cuenta.

La cancelación funciona especialmente bien con ruidos constantes como motores de avión, aires acondicionados o el típico ruido de fondo del tren. Hablamos de una reducción de hasta 30 decibelios, que en la práctica significa pasar de escuchar claramente el motor del avión a prácticamente no oírlo. Es una diferencia brutal que notas desde el primer momento que te los pones.

Los modos Ambient Aware y TalkThru son dos funciones que sí vas a usar, no como esas funciones de nombre rimbombante y propósito poco claro que suenan a márketing. El primero deja pasar sonido del exterior cuando lo necesitas (anuncios del piloto, por ejemplo), y el segundo está pensado para hablar con alguien sin quitarte los auriculares. Son útiles de verdad, no como otros auriculares donde estas funciones parecen puestas porque sí.

Las llamadas también se escuchan (y te escuchan) muy bien gracias a otros cuatro micrófonos adicionales. He probado a llamar desde sitios con mucho ruido de fondo y quien está al otro lado de la llamada me escucha perfectamente. Los micrófonos con beamforming (que básicamente significa que "apuntan" hacia tu boca) hacen un trabajo excelente filtrando el ruido y transmitiendo solo tu voz.

El Smart Tx: conectar auriculares donde sea imposible

El JBL Smart Tx no es lo que más me ha gustado de este paquete (soy una persona del audio, me fijo en otras cosas), pero puede ser el gadget del año. Es un transmisor pequeño con pantalla táctil que convierte prácticamente cualquier fuente de audio en algo compatible con estos auriculares. Suena complicado, pero es muy simple: lo conectas a lo que sea (tele, consola, sistema de entretenimiento del avión) y automáticamente tienes el audio en los auriculares.

La pantalla táctil del transmisor te permite controlar todo sin tocar el móvil. Puedes cambiar el volumen, pasar canciones, configurar la cancelación de ruido e, incluso, cambiar el fondo de pantalla. Es un detalle que no necesitas, pero que una vez lo tienes no quieres que desaparezca. Funciona bien y responde rápido, sin cuelgues ni fallos raros.

Las 18 horas de autonomía del Smart Tx están bien para vuelos largos. Se carga en unas dos horas y, honestamente, no me he quedado sin batería ni una sola vez en todas las pruebas que he hecho. Para vuelos intercontinentales va sobrado, y si se te olvida cargarlo antes de salir, con media hora de carga tienes para varias horas.

La conectividad del Smart Tx funciona tanto con USB-C como con jack de 3.5mm, así que es compatible con prácticamente todo lo que se te ocurra. He probado a conectarlo a la tele de casa, a la Nintendo Switch, al sistema de entretenimiento de Renfe (sí, funciona) y hasta a un reproductor de vinilo compatible con Bluetooth que tengo por casa. En todos los casos funciona perfectamente y la conexión es estable.

Tecnología Auracast para compartir audio

La función Auracast del Smart Tx te permite compartir lo que estás escuchando con otros auriculares compatibles. Es perfecto si viajas con tu pareja o familia y queréis ver la misma película en el avión. La conexión es estable y no he notado desfases molestos entre los auriculares.

El protocolo Bluetooth LE que usa consume menos batería que el Bluetooth normal y mantiene mejor calidad de sonido. La conexión entre el transmisor y los auriculares es directa y patentada por JBL, así que la latencia es mínima y no vas a tener problemas de sincronización viendo vídeos.

JBL España | Comprar JBL Tour One M3

Cómo suenan: mejor de lo esperado si los ajustas bien

Los drivers Mica Dome de 40mm suenan bien, pero como pasa con muchos auriculares (no sólo de JBL), necesitan un poco de ajuste para sacarles el máximo partido o, como mínimo, dejarlos a tu gusto. La respuesta de frecuencia va desde 10Hz hasta 40kHz, que está muy bien para auriculares de este precio. Los graves suenan contundentes sin ser exagerados, y los agudos son cristalinos sin resultar molestos.

La función Personi-Fi 3.0 hace un test auditivo para ajustar el sonido a tus oídos específicamente. Te pone una serie de tonos y tú vas diciendo si los escuchas o no. Con los resultados, la app ajusta automáticamente el ecualizador para que escuches todo con más claridad. No es marketing: funciona de verdad y la diferencia se nota, de verdad.

El ecualizador de 12 bandas te deja afinar el sonido como quieras. Personalmente, prefiero realzar un poco los graves y bajar ligeramente los medios, pero cada uno tiene sus gustos. Lo bueno es que tienes control total sobre cómo quieres que suenen, y los cambios se aplican al instante.

El sonido espacial JBL Spatial 360 simula sonido envolvente y funciona bastante bien con películas y videojuegos. Con música no lo uso mucho porque prefiero el sonido estéreo tradicional, pero para contenido audiovisual añade bastante inmersión. El seguimiento de cabeza funciona correctamente y no se vuelve loco si te mueves un poco. Si prefieres algo más portable con prestaciones igualadas, los JBL Tour Pro 3 te lo ofrecerían. Pero claro, perderías el transmisor Smart TX. Y créeme: no es una pérdida que quieras asumir.

Autonomía que no se acaba nunca

Las 70 horas de reproducción sin cancelación de ruido son una barbaridad. Con la cancelación activada bajan a 40 horas, que siguen siendo muchas más que la mayoría de auriculares del mercado. En mi experiencia real de uso, cargándolos una vez por semana tengo más que suficiente, y eso usándolos bastante cada día.

La carga rápida de 5 minutos te da 5 horas de reproducción, que está genial para esos momentos en los que se te olvida cargarlos antes de salir de casa. El puerto USB-C se agradece porque puedes cargarlos con el mismo cable del móvil, sin llevar cables extra en la mochila.

Diseño y comodidad: hechos para llevar encima

El diseño plegable hace que ocupen muy poco espacio en la mochila. Vienen con un estuche rígido que los protege bien durante los viajes, y el mecanismo de plegado es robusto y no da sensación de que se vaya a romper con el uso.

Las almohadillas de espuma viscoelástica son cómodas incluso después de varias horas de uso. He estado con ellos puestos durante vuelos de más de 8 horas y no he notado molestias ni presión excesiva. El mesh transpirable ayuda a que no se acumule tanto calor, aunque en verano y con sesiones muy largas algo de calor sí notas.

El peso de 287 gramos está bien para auriculares de este tipo. No son los más ligeros del mercado, pero tampoco son muy pesados. El peso se distribuye bien entre la diadema y las almohadillas, así que no tienes la sensación de que "tiran" hacia abajo.

Precio y disponibilidad: caros, pero valen lo que cuestan

Los JBL Tour One M3 cuestan 399 euros con el Smart Tx incluido, o 349 euros si los compras sin él. Es un precio alto, pero después de haberlos probado durante semanas puedo decir que están a la altura. La cancelación de ruido, la autonomía y sobre todo la versatilidad del Smart Tx justifican el precio si los vas a usar regularmente para viajar.

Mi recomendación es clara: si viajas habitualmente, estos auriculares van a cambiar completamente tu experiencia. La cancelación de ruido es de las mejores que he probado, el Smart Tx es realmente útil (no una función relleno), y la autonomía hace que te olvides de cargarlos constantemente.

Los únicos puntos negativos que les veo son el precio, que no es barato, y que de serie vienen con un ajuste de sonido que favorece demasiado los medios. Pero este segundo punto se soluciona fácil con la app, así que no es un problema real.

Ver en Amazon.es: JBL Tour One M3

Si tu presupuesto llega y buscas unos auriculares que funcionen igual de bien en casa que en un avión, los JBL Tour One M3 con Smart Tx son probablemente la mejor compra que puedes hacer ahora mismo. A mí desde luego no me decepcionaron cuando los probé, y siguen sin decepcionarme meses después de haberlo hecho. Los recomiendo con los ojos cerrados.

Únete a la conversación

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4all percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4all para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.