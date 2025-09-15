5 chollos Xiaomi que no te puedes perder en AliExpress: hasta 150 euros de descuento Tablet, relojes inteligentes y muchos más productos de Xiaomi al mejor precio gracias a estos cupones de descuento de AliExpress

Hasta 150 euros de descuento en algunos de los mejores productos de Xiaomi, como esta tablet de gama alta | Fotografía de Rubén Ulloa

"Promo de Otoño", así se llama la campaña de AliExpress que te permite comprar los mejores productos de Xiaomi -y de otras muchas más marcas- a precio mínimo. Como la búsqueda de las ofertas más top puede ser larga, te ayudamos con la recomendación de 5 chollos de Xiaomi que no te puedes perder en AliExpress. La selección es variada, encontrarás desde tablets hasta patinetes eléctricos, por lo que podrás aprovechar estos chollos para renovar tu equipo tecnológico.

Estas ofertas de AliExpress están disponibles para todos los usuarios. Merece la pena aprovechar la ocasión, pues los descuentos llegan a los 150 euros. Además, todos los productos que hemos seleccionado tienen envío desde España y completamente gratuito, no tendrás que pagar más. No te preocupes por la devolución, pues también es gratuita y el plazo se extiende hasta los 30 días.

Eso sí, para tener acceso a estos chollos de Xiaomi en AliExpress tendrás que aplicar una serie de cupones de descuento. Te los dejamos a continuación, no sin antes explicar que esta "Promo de Otoño" de la tienda finaliza este domingo 21 de septiembre y que, desgraciadamente, los cupones de descuento pueden agotarse.

ESFS65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESFS06: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros

5 chollos Xiaomi que no te puedes perder en AliExpress

Xiaomi Watch 2 Pro: es el mejor reloj inteligente de Xiaomi y lo puedes comprar con un gran descuento. Su precio de venta recomendado es de 269,99 euros, pero se desploma hasta los 169,99 euros en AliExpress con el cupón ESFS20. Así es, tienes la opción de ahorrarte 100 euros en un smartwatch con un diseño exquisito, una muy buena pantalla AMOLED y Wear OS como sistema operativo. ¿Qué significa esto último? Que en él podrás usar apps como WhatsApp, Google Maps y Google Wallet, es decir, con el reloj podrás responder mensajes y hasta pagar tus compras.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro: la Xiaomi Pad 7 Pro es una tablet de gama alta que puedes comprar por solo 344 euros en AliExpress con el cupón ESFS45. Sí, has leído bien, necesitas menos de 350 euros para hacerte con una tablet con toda la potencia del Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con una gran pantalla de 11,2 pulgadas y con una enorme batería de 8.850 mAh. El precio de venta original de la tablet es de 499,99 euros, por lo que te ahorras algo más de 150 euros si aprovechas el chollo.

Comprar en AliExpress: TITULO

Xiaomi TV A Pro 65 2025: también puedes aprovechar los chollos de AliExpress para renovar el televisor de tu salón. La Xiaomi TV A Pro 65 2025 nos parece una gran opción, pues tiene buena calidad y un precio muy ajustado. Parte de los 599 euros, pero cae hasta los 530 euros en AliExpress con el cupón ESFS65. Gracias a este descuento, te beneficias de un descuento de 70 euros en la compra de una smart TV muy completa. Tiene 65 pulgadas de tamaño, resolución 4K Ultra HD y Google TV como sistema operativo.

Comprar en AliExpress: Xiaomi TV A Pro 65 2025

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro: más de 50 euros, eso es lo que te ahorras si compras el Xiaomi Electric Scooter 5 Pro actualmente en AliExpress. Hablamos de uno de los mejores patinetes eléctricos de Xiaomi, un modelo con una altísima potencia de 1.000 vatios, con doble amortiguación y con hasta 60 kilómetros de autonomía. Tiene un precio original de 499,99 euros, pero lo compras por solo 449,99 euros en AliExpress con el cupón ESFS55. Por lo tanto, te ahorras un total de 55 euros gracias a la oferta.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Electric Scooter 5 Pro

Xiaomi Monitor G27i: el último de los chollos de Xiaomi en AliExpress es el protagonizado por el Xiaomi Monitor G27i, una opción ideal si buscas un monitor bueno, bonito y barato. Su precio original de 149,99 euros queda atrás, es tuyo por solo 96 euros en AliExpress con el cupón ESFS13. Por lo tanto, te beneficias de un descuento de más de 50 euros y te haces por menos de 100 euros con un monitor de 27 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles y hasta 165 hercios de tasa de refresco.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Monitor G27i

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4all percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4all para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.