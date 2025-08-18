7 productos de Xiaomi a precio de chollo en AliExpress: relojes inteligentes, tablets y mucho más Hasta 200 euros de descuento en algunos de los mejores productos de Xiaomi gracias a estos cupones de descuento exclusivos

Algunos de los mejores dispositivos tecnológicos de Xiaomi, como esta tablet de gama alta, caen a precio mínimo en AliExpress | Fotografía de Rubén Ulloa

"Vuelta al cole", así se llama la campaña de ofertas de AliExpress que ha arrancado este mismo lunes 18 de agosto. La tienda quiere ayudarte a equiparte con los mejores productos tecnológicos antes del regreso de las vacaciones, y lo hace con unos descuentos increíbles que afectan especialmente a una marca que todos conocemos: Xiaomi. Para facilitarte la búsqueda, te recomendamos 7 productos de Xiaomi a precio de chollo en AliExpress gracias a esta campaña.

Tablets, relojes inteligentes, patinetes eléctricos... Hemos optado por una selección variada de productos de la marca, así que encontrarás dispositivos tecnológicos de todo tipo. Todos estos seleccionados tienen algo en común: los descuentos, que incluso llegan a los 200 euros en algunos casos. El ahorro es enorme. Por eso, merece la pena aprovechar esta ocasión que AliExpress ofrece hasta el próximo miércoles 27 de agosto.

Para poder comprar estos productos de Xiaomi tan baratos, solo tienes que aplicar los cupones de descuento exclusivos de Andro4all. Debes tener en cuenta que pueden agotarse, por lo que recomendamos no esperar mucho tiempo para aprovecharlos. A continuación, te dejamos con la lista completa de códigos, pero antes te recordamos que todos los productos cuentan con envío rápido y gratuito, así como con un amplio plazo para devoluciones.

A4AESBS02 : 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros.

: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros. A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros.

: 3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros. A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros.

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros. A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros.

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros. A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros.

: 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros. A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros.

: 25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros. A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros.

: 35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros. A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros.

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros. A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros.

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros. A4AESBS60 : 60 euros de descuento por compras iguales o superiores a 429 euros.

: 60 euros de descuento por compras iguales o superiores a 429 euros. A4AESBS100: 100 euros de descuento por compras iguales o superiores a 500 euros.

7 chollos de Xiaomi en AliExpress que no te debes perder

Xiaomi Watch S4: es el reloj inteligente más reciente en sumarse al catálogo de Xiaomi y lo compras a precio mínimo gracias a un ofertón. El Xiaomi Watch S4 parte de los 159,99 euros, pero se desploma hasta los 114,99 euros en AliExpress con el cupón A4AESBS15. Por lo tanto, puedes ahorrarte 45 euros en un Xiaomi Watch S4 que hemos analizado y que nos parece muy equilibrado, con un diseño personalizable, muchas funciones y una autonomía que llega a los 15 días.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Watch S4

Xiaomi Smart Band 10: la pulsera inteligente más moderna de Xiaomi ya puede ser tuya con un interesante descuento gracias a esta "Vuelta al cole" de AliExpress. Su precio de venta recomendado es de 49,99 euros, pero la compras por solo 37 euros en AliExpress con el cupón A4AESBS05. De esta forma, te ahorras algo más de 10 euros en una smartband que ya tiene un precio original muy ajustado para su calidad. Hemos analizado esta Xiaomi Smart Band 10 y podemos contarte que tiene una construcción muy resistente, una pantalla muy brillante y una autonomía bestial.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Pad 7 Pro: brutal, así es el precio con el que se queda la Xiaomi Pad 7 Pro gracias a las ofertas de AliExpress. Es una tablet de gama alta que parte de los 499,99 euros, pero que compras por solo 298 euros en AliExpress con el cupón A4AESBS55. ¿Qué significa esto? Que la compras con un descuento de más del 40%, con un ahorro de 200 euros para tu cartera. Es una ocasión magnífica, pues por menos de 300 euros te haces con una tablet de gama alta que podrás usar para jugar, para editar imágenes, para ver películas y para todo lo que necesites.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Pad 7 Pro

Redmi Pad 2: si tu idea es comprar una tablet buena, bonita y barata, la Redmi Pad 2 llama a tu puerta con buenas características y un gran descuento. Nos fijamos directamente en su mejor configuración, con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y un precio original de 249,99 euros. Este precio es cosa del pasado, pues la compras por solo 160 euros en AliExpress con el cupón A4AESBS25. Hay que valorar el descuento de 90 euros, pues es una tablet que ya tiene un precio original muy ajustado.

Comprar en AliExpress: Redmi Pad 2

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro: ofertón, eso es lo que protagoniza el Xiaomi Electric Scooter 5 Pro durante esta "Vuelta al cole" de AliExpress. Este modelo, ubicado entre los mejores patinetes eléctricos de Xiaomi, tiene un precio de partida de 499,99 euros. Sin embargo, con el cupón A4AESBS60 puedes comprarlo por solo 439,99 euros en AliExpress. De esta forma, te ahorras 60 euros en un patinete eléctrico con unas características increíbles, como una potencia de 1.000 vatios, doble amortiguación delantera y 60 kilómetros de autonomía.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Electric Scooter 5 Pro

Xiaomi TV A Pro 65 2025: también puedes aprovechar las ofertas de AliExpress para renovar el viejo televisor de salón. Una buena alternativa es la Xiaomi TV A Pro 65 2025, que originalmente cuesta 599 euros, pero que es tuya por solo 467 euros en AliExpress con ayuda del cupón A4AESBS60. La ocasión es buenísima, pues te permite comprar esta smart TV 4K de 65 pulgadas con 130 euros de descuento.

Comprar en AliExpress: Xiaomi TV A Pro 65 2025

Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L: por último, las ofertas de Xiaomi en AliExpress también afectan a sus freidoras de aire. A precio de chollo puedes comprar la Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L, que deja atrás los 69,99 euros que tiene como precio de venta original para caer hasta los 57,99 euros en AliExpress con el cupón A4AESBS05. Son más de 10 euros de descuento para una freidora de aire económica con la que cocinar te resultará más rápido, cómodo y también saludable.

Comprar en AliExpress: Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L

Recuerda que la campaña Vuelta al Cole estará activa hasta el próximo 27 de agosto. No obstante, como ya te hemos comentado, recomendamos hacerte con tu producto favorito lo más rápido posible: las ofertas están volando y los cupones de descuento pueden dejar de estar disponibles en cualquier momento.

