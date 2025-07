TCL sorprende con esta oferta increíble por Prime Day: 65 pulgadas, HDR10+ y Google TV Una pantalla enorme con una resolución 4K y por un precio mucho menor del que imaginas

Al tener Dolby Atmos integrado, esta TV ofrece un sonido envolvente sin necesidad de recurrir a una barra de sonido

Puede que no necesites una tele de 65 pulgadas... hasta que ves una. Porque, una vez pruebas a ver una película, series o, incluso, un partido de fútbol en una pantalla de ese tamaño, ya no hay vuelta atrás. Y, cuando encuentras un modelo que combina 4K, HDR, Google TV y Dolby Atmos con un descuento de 150 euros al tratarse de una oferta de Prime Day, la pregunta deja de ser "¿la necesito?" y empieza a ser "¿por qué no la tengo ya?".

Ver en Amazon.es: TCL 65T69C

La TCL 65T69C es una Smart TV que busca convencer por su equilibrio. Tiene una gran diagonal, un buen tratamiento de la imagen, un sistema fluido... Y, todo esto, por un precio que, con la rebaja de Prime Day, se queda en una cifra muy atractiva. Lo digo porque ahora la podemos comprar por 499 euros, y es un modelo con un precio recomendado de 649 euros, así que nos podemos ahorrar 150 euros en su compra, una cantidad que te vendrá genial para poder dedicar a otros caprichos en este Prime Day.

Es importante incidir en que hablamos de una oferta de Prime Day -un evento que estamos siguiendo en directo-, porque eso significa que solo los clientes Amazon Prime la podremos conseguir a este precio. Si no es tu caso, todavía estás a tiempo de darte de alta para ahorrarte esos 150 euros en este modelo y tener acceso al resto de ofertas que están saliendo estos días, así como a otros beneficios exclusivos de esta suscripción.

Hazte Amazon Prime

La TCL 65T69C justifica cada pulgada y cada euro

Aunque es evidente que lo primero que destaca es su tamaño, porque 65 pulgadas nos hace hablar de un modelo grande, no es un televisor que pretenda abrumar por su aspecto. De hecho, tiene un diseño sobrio, con los marcos muy reducidos, un soporte discreto y, en general, una parte frontal que está pensada para centrar toda la atención en la imagen, que, al fin y al cabo, es lo que nos interesa. En salones medianos o grandes, encajará a la perfección y dará la sensación de tener un cine en casa sin parecer un panel invasivo.

Este modelo de TCL monta un panel LED con resolución 4K y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Llevado a la práctica, esto quiere decir que ofrece contenido con un gran nivel de detalle, un muy buen rango dinámico y colores más vivos. Es algo que apreciarás especialmente a la hora de utilizar plataformas compatibles, como Netflix, Disney+ o Prime Video. Es un televisor que lleva a cabo un buen procesamiento de la imagen al ofrecer un buen contraste con unos negros muy bien gestionados y colores equilibrados que en ningún caso llegan a saturar.

Uno de los puntos donde más cojean las smart tv suele ser el apartado de sonido. Pero se nota que en este modelo TCL ha puesto especial atención para ofrecer un sonido potente y envolvente sin necesidad de altavoces externos o barras de sonido. Además, gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos, es capaz de ofrecer una mayor sensación especial, que se notará de forma clara en los diálogos y en los efectos de sonido. Por el precio que tiene ahora esta Smart tv, sorprende su rendimiento sonoro: la claridad de las voces está bien conseguida y el volumen será tan alto como quieras.

Y sí, otros de sus grandes aciertos es tener Google TV integrado. Probablemente, sea el sistema operativo más completo y limpio que podamos encontrar ahora mismo. Es muy fácil de utilizar y te permitirá acceder rápidamente a cualquiera de tus plataformas favoritas. De hecho, las tendrás todas en la pantalla de inicio para poder abrirlas en cuestión de segundos. También permite instalar apps a través de la Play Store, usar el mando a través de comandos de voz o enviar contenido directamente desde tu móvil a través de su Chromecast integrado, que lo hará todo mucho más fácil y rápido.

Ver en Amazon.es: TCL 65T69C

Por supuesto, en términos de conectividad, esta TCL 65T69C viene con todo y más. Digo esto porque incorpora puertos HDMI y USB más que suficientes, además de WiFi y bluetooth para ser lo más versátil posible y que le puedas conectar cualquiera de tus aparatos electrónicos, desde tu PS5 hasta un completo sistema de sonido. Desde luego, se postula como una muy buena opción si buscas una experiencia completa a un precio accesible. Es un modelo con buena imagen, buen sonido, un sistema actualizado y un tamaño impactante a muy buen precio gracias a este oferta de Prime Day.

Únete a la conversación

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4all percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4all para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.