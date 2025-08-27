Vuelve el ofertón: el Samsung Galaxy Watch8 y el Galaxy Watch Ultra caen con hasta 120 euros de descuento y regalos exclusivos La "Vuelta al cole" de Samsung.com nos trae descuentos exclusivos en sus relojes inteligentes de última generación

El Samsung Galaxy Watch8 tiene un diseño renovado con mucho más sentido

Samsung lanzó al mercado su nueva camada de relojes inteligentes durante un evento especial que tuvo lugar el día 9 de julio, hace poco más de un mes. No suele ser habitual que un producto de última generación recién estrenado esté de oferta, pero el lanzamiento del Samsung Galaxy Watch8 y del Samsung Galaxy Watch8 Ultra ha coincidido en el espacio-tiempo con las ofertas de la campaña "Vuelta al cole" de Samsung.com.

El Samsung Galaxy Watch8, el Samsung Galaxy Watch8 Classic y el Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 fueron presentados oficialmente durante el evento Galaxy Unpacked de 2025 e introdujeron novedades de alta relevancia a su línea de smartwatches, incluyendo un revolucionario rediseño y un hardware con especificaciones técnicas más avanzadas.

Y, ahora, los modelos Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra están de oferta en la "Vuelta al Cole" de Samsung.com. La tienda oficial de la compañía está ofreciendo descuentos muy importantes en productos de última generación. En el caso del reloj más avanzado, su precio se ha rebajado hasta 120 euros a través de diferentes promociones.

La "Vuelta al Cole" de Samsung.com

Samsung.com está celebrando una nueva campaña promocional de ofertas en muchos dispositivos de electrónica de su catálogo, como smartphones, tablets u ordenadores portátiles. De hecho, la "Vuelta al Cole" también ofrece descuentos en frigoríficos y otros electrodomésticos.

Esta campaña de ofertas estará disponible hasta finales del mes de agosto de 2025 y resulta una oportunidad fantástica para renovar tu teléfono móvil o darte algún que otro capricho. Por mencionar un ejemplo, este Samsung Galaxy S25 Ultra está de oferta con 220 euros de descuento y 100 euros de rebaja si realizas el pago vía Bizum.

Dos de las ofertas más interesantes de la campaña se encuentran entre su gama de relojes inteligentes. Tanto el Galaxy Watch8 como el Galaxy Watch Ultra de última generación tienen descuentos exclusivos en la tienda oficial de Samsung y merecen mucho la pena, sobre todo si estás pensando en comprar un smartwatch pronto o anticipar los regalos de Navidad.

Ofertas en la "Vuelta al Cole" de Samsung.com

Samsung.com está obsequiando a sus clientes con una nueva promoción diseñada especialmente para preparar la vuelta al cole y wearables como el Galaxy Watch8 y el Galaxy Watch Ultra están de oferta a pesar de que su lanzamiento se efectuó hace poco más de un mes.

Además de la oferta principal, también hay otros descuentos adicionales que puedes ir aplicando para seguir reduciendo aún más el precio de los relojes inteligentes de Samsung, los cuales, adicionalmente, acumulan descuentos en correas. Por último, también vienen con un cargador inalámbrico Super Fast Wireless Charger Duo valorado en 69,90 euros de regalo.

El Galaxy Watch8 nació como un reloj totalmente renovado -o "renacido", si se nos permite la redundancia- gracias a un nuevo diseño acolchado mucho más cómodo y el grosor más fino de la historia de la gama de relojes de Samsung. Viene equipado con un procesador Exynos W1000, acompañado por 2 GB de RAM y una batería de 325 mAh o 435 mAh, dependiendo del modelo que elijas.

Su precio ha caído con 50 euros de descuento directo al comprar el producto. Después, si pagas a través de Bizum, obtendrás 30 euros más de descuento. Su precio definitivo se queda en 349 euros. Puedes entregar tu antiguo dispositivo para recibir un reembolso acorde a su estado en el servicio Entrega y Estrena.

Pero esto no es todo, aún hay más. ¿Quieres una correa extra para combinar el smartwatch con tu outfit? Pues estás de enhorabuena, porque si compras una segunda correa, te llevas un 29 % de descuento. ¿Qué más se puede pedir? Un cargador inalámbrico Super Fast Charger Wireless Duo de regalo, boom. Para que no te quedes sin batería el primer día.

Comprar en la tienda de Samsung: Samsung Galaxy Watch8

El Galaxy Watch Ultra es un smartwatch fabricado con un titanio muy resistente, por lo que se trata de un reloj ideal para deportes acuáticos, deportes de riesgo, excursiones o alpinismo, entre otros. Viene con un chip Exynos W1000, 2 GB de memoria RAM y una batería de 590 mAh.

Su precio de salida se situó en 699 euros, pero con la "Vuelta al Cole 2025" de Samsung.com se rebaja con 70 euros de descuento directo en la compra, tras añadir el producto a la cesta. Acto seguido, puedes optar a 50 euros más de rebaja si haces el pago desde Bizum. Se queda en solo 579 euros.

En esta oferta Samsung.com también regala un cargador Super Fast Wireless Charger Duo y deja la segunda correa con un 29 % de descuento. Son 120 euros de descuento para un reloj inteligente de última generación, es para pensárselo. Gracias al servicio Entrega y Estrena, puedes adquirir un reembolso adicional entregando tu antiguo dispositivo.

El Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 está disponible en colores azul, naranja, gris oscuro, verde caqui y blanco. De todas, es imperativo señalar que este modelo cuenta con diferentes versiones de configuración, con 40 mm, 44 mm, Bluetooth, 4G... y también tienes el modelo Galaxy Watch8 Classic en la ficha del producto.

Comprar en la tienda de Samsung: Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Servicio Entrega y Estrena de Samsung.com

El servicio Entrega y Estrena de Samsung.com ofrece la posibilidad de obtener un descuento en nuevos productos comprados entregando tu antiguo dispositivo que quieras reemplazar. Es decir, si compras un teléfono móvil y entregas el que has estado usando, recibirás un reembolso acorde con su valor actual.

Una vez los técnicos expertos de Samsung.com hayan analizado el estado de tu dispositivo antiguo –y, obviamente, teniendo el nuevo producto en tu haber–, te enviarán el reembolso a tu cuenta bancaria con el valor actual del equipo según las características y las condiciones del terminal.

Estas promociones son exclusivas de Samsung.com y no están disponibles en ninguna otra plataforma o distribuidora. El descuento de estos productos es muy alto si tenemos en consideración que se trata de relojes inteligentes lanzados al mercado muy recientemente. Este tipo de ofertas tan solo se ven un año o dos años con posterioridad al lanzamiento del producto. Sea como fuere, la "Vuelta al Cole" en Samsung.com sale muy rentable.

Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4all percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4all para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.