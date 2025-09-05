UGREEN reinventa la carga inalámbrica con su nueva y espectacular gama MagFlow UGREEN asalta el IFA 2025 de Berlín con su nueva colección de accesorios MagFlow, compatibles con la tecnología Qi2

Los accesorios MagFlow de UGREEN prometen carga inalámbrica rápida, fiable y cómoda

Hay un problema universal en la vida de cualquier amante de la tecnología: la gestión de la energía. Nos hemos acostumbrado a llevar en el bolsillo auténticos superordenadores, pero su utilidad se desvanece en cuanto el icono de la batería empieza a teñirse de rojo. Y la solución, hasta ahora, ha sido un engorro. Baterías externas que requieren su propio cable, bases de carga que ocupan media mesa, y una frustrante falta de velocidad y fiabilidad en los sistemas inalámbricos.

UGREEN es líder mundial en accesorios de alta tecnología, reconocido por más de 200 millones de usuarios en todo el mundo por sus soluciones fiables de carga, conectividad y almacenamiento. Centrado en la innovación, la fiabilidad y el diseño intuitivo, UGREEN facilita las experiencias digitales en el hogar, en la oficina y en cualquier lugar. Guiada por el compromiso con la sostenibilidad y los estándares de seguridad certificados, la empresa ofrece un rendimiento de vanguardia en el que los clientes pueden confiar. Su filosofía siempre ha sido la misma: crear productos innovadores y fiables que se integren de forma natural en nuestra vida, ya sea en casa, en el trabajo o en la carretera. Y su última propuesta, presentada en la feria IFA 2025 de Berlín, es la solución definitiva a este caos: la nueva familia UGREEN MagFlow.

Esta nueva gama no es una simple actualización; es la reinvención de la carga inalámbrica. UGREEN ha sido una de las primeras marcas del mundo en adoptar y certificar el nuevo y revolucionario estándar Qi2 con 25W de potencia -el cual funciona tanto con dispositivos iPhone como Android- , solucionando de un plumazo los grandes problemas de la carga magnética: la velocidad inestable, el agarre débil y el desorden de tener un cargador para cada dispositivo.

La solución para el nómada moderno: carga sin ataduras cuando viajas

Si hay un escenario donde la batería se convierte en una obsesión, es cuando estamos de viaje. Ya sea en uno de negocios, en la sala de espera de un aeropuerto o en un trayecto en tren, quedarse sin energía no es una opción. Para estos momentos, la UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000 mAh 25 W es, sencillamente, el compañero de viaje perfecto.

Su diseño compacto y ligero hace que sea increíblemente fácil de llevar en cualquier bolsillo o mochila. Pero su verdadera magia reside en la combinación de una potente carga inalámbrica magnética de 25 W y una generosa capacidad de 10.000 mAh. Esto significa que puedes cargar tu iPhone a toda velocidad sin necesidad de llevar un cable extra, simplemente acoplándolo a la parte trasera. El agarre magnético, que utiliza los estándares de Apple, es sorprendentemente fuerte y seguro, permitiéndote seguir usando el teléfono mientras se carga sin miedo a que se caiga.

Además de su carga inalámbrica, esta power bank es una auténtica navaja suiza. Cuenta con un puerto USB-C de 30 W y un ingenioso cable USB-C integrado que sirve tanto para cargar otros dispositivos como para recargar la propia batería en solo 2 horas. En total, puedes cargar hasta 3 dispositivos a la vez, convirtiéndola en la única batería externa que necesitarás en tus viajes.

Tu escritorio, por fin ordenado: productividad sin interrupciones en la oficina

El desorden es el enemigo de la productividad. Y nuestros escritorios, a menudo, son un caos de cables de carga que nos roban espacio y concentración. La nueva gama MagFlow de UGREEN ha sido diseñada para poner fin a este problema, convirtiendo la carga en un acto elegante y eficiente.

Para ello, UGREEN ha presentado dos soluciones espectaculares. La primera es la MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25 W, una base de carga compacta y plegable que te permite cargar tu iPhone a 25 W y tus AirPods de forma simultánea, con un puerto USB-C adicional de 5 W para tu Apple Watch. Su diseño plegable la hace perfecta no solo para el escritorio, sino también para llevarla de viaje.

Pero si lo que buscas es la solución definitiva, el centro de carga que unificará todo tu ecosistema Apple, entonces la UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger es tu dispositivo. Con un diseño exquisito y una base pesada que le da una gran estabilidad, esta estación te permite cargar a la vez tu iPhone a 25 W, tu Apple Watch y tus AirPods, todo ello con un único cable, incluyendo, además, un puerto de carga USB-C de 10W como ventaja extra.

Ambas bases, además, funcionan como un soporte, manteniendo tu iPhone en un ángulo perfecto para poder ver las notificaciones, hacer videollamadas o usar el modo StandBy de iOS mientras se carga. Es totalmente compatible con el modo de espera de Apple e incluye un adaptador de corriente USB-C de 45W en la caja. Se trata de la fusión perfecta entre diseño, orden y productividad.

El centro de carga definitivo para tu hogar

La filosofía de UGREEN MagFlow se extiende también al hogar. La base 3-in-1 es la compañera perfecta para tu mesilla de noche. Te permite llegar a casa, dejar todos tus dispositivos en un único lugar y olvidarte de ellos hasta la mañana siguiente, sabiendo que estarán cargados al 100% y listos para un nuevo día.

Su diseño plegable y compacto hace que sea ideal incluso para los espacios más pequeños, y su capacidad para actuar como soporte te permite ver un vídeo antes de dormir o usar el modo reloj de tu iPhone sin tener que sostenerlo.

En definitiva, la nueva serie MagFlow de UGREEN no es solo una colección de cargadores; es una solución integral a un problema que todos sufrimos. Es la prueba de que la carga inalámbrica, cuando se hace bien, puede ser rápida, fiable y, sobre todo, elegante. UGREEN ha vuelto a demostrar por qué es una de las marcas más innovadoras y confiables del mercado, y con MagFlow, ha establecido un nuevo estándar de lo que la carga magnética debe ser.

