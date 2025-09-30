Xiaomi pisa el acelerador en España: así ha sido la histórica apertura de su primera tienda oficial La expansión al "offline" de Xiaomi arranca en el Centro Comercial La Gavia de Madrid

La nueva Xiaomi Store ubicada en el Centro Comercial La Gavia en Vallecas, Madrid | Fotografía de Christian Collado

Hay mañanas que marcan un antes y un después en la historia de una marca. Y la del pasado sábado 27 de septiembre fue, sin duda, una de ellas para Xiaomi en España. Cientos de personas haciendo cola desde primera hora, un ambiente de expectación casi eléctrico y la sensación de estar asistiendo no solo a la apertura de una tienda, sino al inicio de una nueva era. Durante años, hemos conocido a Xiaomi como la reina del canal online, la marca que redefinió la relación calidad-precio a golpe de clic. Pero esa etapa, la de ser una potencia exclusivamente digital, ya es historia.

Tuve la suerte de estar allí, en el Centro Comercial La Gavia de Madrid, para presenciar el desembarco de Xiaomi en el mundo físico. Y no, no hablo de una de las muchas tiendas de distribuidores autorizados que ya conocíamos. Hablo de la primera tienda propia y de gestión integral de Xiaomi en España. Un movimiento estratégico que no solo cambia las reglas del juego, sino que nos da la primera pista tangible de su ambicioso futuro. Un futuro donde nuestro móvil, nuestro coche y nuestro hogar serán uno solo.

Un desembarco histórico: más que una tienda, una declaración de intenciones

El que haya estado alguna vez en la presentación de un producto de Xiaomi sabe que la compañía tiene un poder de convocatoria especial. Sus fans, la "Mi Community", son una de las comunidades más fieles y apasionadas del mundo de la tecnología. Y la inauguración de la tienda de La Gavia fue el reflejo perfecto de esa conexión.

Desde mucho antes de que Borja Gómez-Carrillo Alonso, Country Manager de Xiaomi España, cortara la cinta inaugural, una enorme cola de seguidores ya serpenteaba por los pasillos del centro comercial, atraídos por las actividades, los sorteos y, sobre todo, por el hito de ser los primeros en pisar territorio oficial de Xiaomi en nuestro país.

Este evento, sin embargo, significa mucho más que un éxito de afluencia. Es la materialización de la nueva estrategia "New Retail" de la compañía en España, un paso de gigante que busca acortar la distancia entre la marca y el usuario final. Y aquí reside la clave que muchos han pasado por alto: hasta ahora, las "Xiaomi Stores" que conocíamos estaban operadas por distribuidores licenciados. Eran socios, sí, pero no eran la propia Xiaomi.

Esta nueva tienda de La Gavia, y las que vendrán después, son de gestión integral por parte de Xiaomi España. "Es un hito en la historia de la marca en el país", nos confirmaba el propio Borja Gómez-Carrillo a las puertas de la tienda. Es Xiaomi tomando las riendas de su expansión física, un movimiento que les permitirá controlar hasta el último detalle de la experiencia de compra y, a largo plazo, absorber la red de tiendas ya existente para unificarla bajo su gestión directa.

El ecosistema "Human x Car x Home" aterriza en el mundo físico

Al cruzar las puertas de la nueva tienda, la sensación es clara: esto no es solo un sitio donde venden móviles. Es una ventana al futuro que Xiaomi está construyendo. Un espacio diáfano, luminoso y elegantemente organizado donde puedes ver, tocar e interactuar con la inmensidad del ecosistema de la marca.

Por supuesto, los últimos lanzamientos como la espectacular Xiaomi 15T Series con cámaras firmadas por Leica ocupan un lugar de honor. Pero, a su lado, conviven televisores de gran formato, tablets, monitores y un sinfín de productos de su ecosistema de hogar inteligente que, hasta ahora, solo podíamos soñar con ver en persona en España. Desde los populares electrodomésticos de MIJIA, como purificadores de aire, neveras, arroceras o freidoras inteligentes, hasta accesorios y gadgets que parecían exclusivos del mercado chino.

Y es que ese es, precisamente, uno de los grandes objetivos de esta nueva etapa. "Queremos que esta tienda sea un hub de innovación, un lugar donde los consumidores puedan descubrir, explorar y vivir el universo Xiaomi", explicaba Gómez-Carrillo. Un espacio físico donde entender, por fin, la ambiciosa estrategia "Human x Car x Home" que la marca presentó el año pasado y que va a cobrar cada vez más relevancia.

La idea de Xiaomi es crear un ecosistema inteligente donde los dispositivos personales, los productos de nuestro hogar y nuestro coche estén perfectamente interconectados. Y esta tienda es el primer escaparate físico de esa visión. Es el lugar donde un cliente podrá entender cómo su móvil Xiaomi puede controlar las luces de su casa, programar su robot aspirador y, en un futuro muy cercano, comunicarse con su coche.

Porque sí, el coche es la pieza final de este puzle. Borja nos confirmó que la llegada del esperado coche eléctrico de Xiaomi a España está prevista para 2027, y que estas tiendas jugarán un papel fundamental para que los clientes puedan experimentar de primera mano cómo el vehículo se convertirá en el centro de todo el ecosistema.

El principio de una expansión ambiciosa: Madrid, Barcelona y más allá

La tienda de La Gavia no es un hecho aislado. Es la primera piedra de un ambicioso plan de expansión que busca llevar esta nueva experiencia "New Retail" a todo el territorio nacional. Durante la rueda de prensa, Borja Gómez-Carrillo nos confirmó que ya tienen prevista la apertura de otras dos tiendas propias el año que viene: una en Madrid y otra en Barcelona.

El objetivo a medio plazo es seguir creciendo y establecer una red de tiendas oficiales en las principales ciudades del país, la mayoría de ellas ubicadas, de momento, en centros comerciales para maximizar la visibilidad y el alcance.

Con este movimiento, Xiaomi deja de ser una marca que "vive" en internet para convertirse en un actor principal del retail físico en España. Es una apuesta valiente, un paso necesario para consolidar su liderazgo y, sobre todo, una noticia fantástica para todos los que, como yo, creemos que la tecnología hay que tocarla, sentirla y experimentarla. Y ahora, por fin, tenemos un lugar donde hacerlo. Bienvenidos a la nueva era de Xiaomi.

