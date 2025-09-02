Estos 5 móviles de 300 euros (o menos) están de rebajas hasta fin de stock en el Choice Day de AliExpress Modelos de gama media en general, con muy buenos diseño, algunos más potentes que otros y cámaras para salir del paso

Firmas como POCO, Xiaomi y realme destacan en este recopilatorio de móviles por menos de 300 euros

Comprar un nuevo móvil suele ser un momento difícil: hemos perdido datos de nuestros anterior teléfono, se nos ha 'muerto' la batería y necesitamos recuperarlo todo o bien la pantalla se ha roto y es costoso el cambio. Momento duro que hoy te vamos a aliviar con varias propuestas de smartphones nuevos y muy recomendados por 300 euros o menos.

Fabricantes como realme, OnePlus, o Samsung se reparten el pastel en la gama media actual, intentando lidiar con la todopoderosa Xiaomi y su marca Redmi Note, una de las superventas de cada año. Este 2025, tenemos varias propuestas, todas ellas por unos 300 euros, y la mayoría de las mismas con 512 GB de memoria interna. ¿Quieres conocerlas?

Pero antes de nada, debes saber que para el resto de productos de AliExpress, tienes ciertos cupones descuento por el Choice Day activos hasta el 5 de septiembre por la noche:

ESCD55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros.

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros. ESCD40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros.

: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros. ESCD30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros.

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros. ESCD18 : 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros.

: 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros. ESCD10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros.

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros. ESCD07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros.

: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros. ESCD05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros.

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros. ESCD02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros.

Compra uno de estos 5 móviles de menos de 300 euros, y no te arrepentirás

POCO X7 Pro (12/512 GB): este es uno de los que más unidades venderá durante este 2025 sin lugar a dudas. Lo hará gracias a su procesador Dimensity 8400, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Pero no solo eso: cuenta con un panel AMOLED de 6,67" con 3200 nits de brillo y sobre un cuerpo de plástico de 8,1 mm de grosor. Y esto no acaba aquí, porque dispone de una de las mejores baterías, con 6000 mAh de capacidad y carga de 90 W.

Comprar en AliExpress: POCO X7 Pro (12/512 GB)

OnePlus Nord CE 5 (8/256 GB): es uno de los últimos de OnePlus en ser lanzado y roza los 300 euros ahora mismo. Es un terminal de 8,2 mm de grosor hecho en plástico, con una pantalla AMOLED de 6,77", 120 Hz y protección Gorilla Glass 7i. Este modelo viene con chip Dimensity 8350, 8 GB de RAM y 256 GB de memoria. La cámara Sony LYT-600 de 50 MP es especialmente buena, junto a una batería de 5200 mAh y una carga de 80 W.

Comprar en AliExpress: OnePlus Nord CE 5 (8/256 GB)

Samsung Galaxy A56 (8/256 GB): es el mejor terminal de la gama media en el seno de Samsung, eso por descontado. No es el más potente de este grupo de smartphones, pero sí uno de los mejor acabados. Tiene un cuerpo de cristal y metal de solo 7,4 mm de grosor con 197 gramos de peso. Su pantalla Super AMOLED de 6,7" es brillante y fluida, así como resistente. El Exynos 1580 es el chip que, junto los 8 GB de RAM y una memoria de 256 GB, hace que vaya fenomenal en Android 16. La cámara Sony IMX906 de 50 MP es soberbia, sobre todo cuando la usas con el gran angular y el macro. Es chiquitito, pero con una batería de 5000 mAh y carga de 45 W.

Comprar en AliExpress: Samsung Galaxy A56 (8/256 GB)

Redmi Note 14 Pro+ (12/512 GB): este es un clásico cada año, uno de los smartphone que mejores posiciones ocupa en la lista de ventas. Este modelo de 512 GB y 12 GB de RAM solo te costará cerca de 290 euros. Mejora a otros de esta gama media en temas de cámara con un sensor Samsung de 200 MP. En este modelo, tenemos el chip Snapdragon 7s Gen 3 para lidiar con el día a día de forma increíble. Y como en otras generaciones, la batería es uno de sus puntos fuertes, en este caso, con 5110 mAh y carga de 120 W tendremos 2 días de uso.

Comprar en AliExpress: Redmi Note 14 Pro+ (12/512 GB)

realme 14 Pro+ (12/512 GB): otra firma que se ha hecho un hueco es realme, con terminales como este. Y lo hace con un chasis premium de cristal y aluminio de 8 mm de grosor. Su panel OLED de 6,83" con 2000 nits de brillo y 120 Hz hace que los contenidos cobren vida. Usa el mismo chip que el terminal de Redmi Note, con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria. Cambia en la cámara con un sensor Sony IMX896 de 50 MP y añadiendo un teleobjetivo de 50 MP. Por último, monta una gran batería de 6000 mAh con carga de 80 W.

Comprar en AliExpress: realme 14 Pro+ (12/512 GB)

Y recuerda que hasta la noche del 5 de septiembre estarán activos los cupones mencionados más arriba. La promo del Choice Day de AliExpress rebaja toda clase de productos en su tienda, desde tablets, hasta relojes inteligentes pasando por auriculares inalámbricos.

