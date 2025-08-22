La 'Vuelta al Cole' de AliExpress ya ha recorrido medio camino: ¡esto es lo más vendido! Llegados al ecuador de una de las mejores campañas del año, toca repasar las mejores ofertas

Aún puedes aprovechar grandes chollazos

Desde que empezó la promo 'Vuelta al Cole' de AliExpress, se han ido sucediendo los chollazos, y así seguirá siendo hasta el próximo día 27 de agosto a las 23:59 horas, fecha en la que le se dará carpetazo a una de las mejores campañas de ofertas del año, sin ninguna duda.

En este artículo, vamos a recopilar algunos de los mejores chollos hasta ahora, y también los códigos descuento que siguen activos por el momento. Ten en cuenta que todas las ofertas y códigos pueden agotarse antes de la fecha límite, así que mi recomendación es que no esperes demasiado si algo te interesa de verdad.

A4AESBS02 : 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros.

: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros. A4AESBS03 : 3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros.

: 3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros. A4AESBS05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros.

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros. A4AESBS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros.

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros. A4AESBS15 : 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros.

: 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros. A4AESBS25 : 25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros.

: 25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros. BSES28 : 28 euros de descuento por compras iguales o superiores a 179 euros.

: 28 euros de descuento por compras iguales o superiores a 179 euros. A4AESBS35 : 35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros.

: 35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros. A4AESBS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros.

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros. A4AESBS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros.

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros. ESBS60 : 60 euros de descuento por compras iguales o superiores a 429 euros.

: 60 euros de descuento por compras iguales o superiores a 429 euros. BSES80 : 80 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros.

: 80 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros. ESBS100: 100 euros de descuento por compras iguales o superiores a 500 euros.

Las 8 mejores ofertas del 'Back to School' de AliExpress

El POCO X7 Pro es un móvil tremendo, como ya te lo indicamos en su momento en Andro4all. Luce prestaciones de gama alta sin disparar el presupuesto, ni mucho menos. Equipa un procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra, una bestia para multitarea, juegos exigentes y renderizado fluido. Su batería de 6.000 mAh está pensada para acompañarte sin agobios todo el día, incluso en jornadas intensas de redes, vídeo o navegación.

En fotografía, monta un sensor principal de 50 MP con OIS (estabilización óptica), una de esas características que marcan la diferencia sobre la competencia. Las fotos nocturnas y los vídeos en movimiento salen más nítidos y menos borrosos. Junto a ello, tienes sensores ultra gran angular y macro que completan el conjunto. La pantalla es un panel AMOLED a 120 Hz. Para pagos móviles y otras funciones de autenticación, incluye NFC. Y, por supuesto, soporta 5G, así que conectividad no te faltará.

Comprar en AliExpress: POCO X7 Pro

El Samsung Galaxy S25 es un smartphone brutal, así de claro, y así lo demostramos en nuestro análisis. Concentra el mejor hacer de la marca surcoreana en un cuerpo compacto de 6,2". Siendo un modelo de alta gama, brilla por su potente procesador Snapdragon 8 Elite, diseñado para mover con soltura cualquier tarea.

Su pantalla es un panel AMOLED de 120 Hz. La cámara principal de 50 MP con tecnología 'Qual' (calidad, rapidez y procesamiento mejorado) garantiza capturas nítidas. Ya sea en fotografía nocturna o retratos en movimiento, esta cámara responde súper bien. Además, como modelo S de nueva generación, incorpora funciones de fotografía y vídeo potenciadas por IA, como ajuste automático de escenas, short-form inteligente o edición predicativa.

Comprar en AliExpress: Samsung Galaxy S25

Seguimos con los móviles, sin duda es de lo más buscado en promociones como esta. El realme 14 Pro+ es un móvil que sube el listón en la gama media con ingredientes que por momentos parecen de buque insignia. En su interior late el Snapdragon 7s Gen 3, un chip eficiente y potente capaz de mover juegos exigentes y multitarea sin problema.

La batería de 6.000 mAh da para jornadas largas y, combinada con la optimización del procesador, muchos podrán llegar al final del día o incluso al siguiente sin enchufar. Destaca especialmente es en fotografía, porque monta una cámara principal de 50 MP con sensor Sony y, además, un teleobjetivo periscópico 3×, algo poco común en esta gama. La pantalla es curva AMOLED de 6,83" a 120 Hz, así que ofrece una experiencia visual fantástica.

Comprar en AliExpress: realme 14 Pro+

Para variar, otro móvil. Esta vez le toca al realme GT 7 Pro, un móvil que combina potencia bruta y funciones innovadoras, como desgranamos en el análisis que le hicimos. Equipa el Snapdragon 8 Elite AI, un chip tope de gama que logra abrir tus aplicaciones al instante, ofrece una experiencia de juego fluida y acelera tareas inteligentes gracias al soporte nativo de IA.

Su gran batería de 6.500 mAh asegura una autonomía sobresaliente, capaz de aguantar jornadas intensas de streaming, videollamadas, navegación y juegos sin esfuerzo. En conjunto, el realme GT 7 Pro 5G se presenta como una opción muy atractiva, eso está claro, por su rendimiento privilegiado, autonomía de escándalo y una cámara de calidad.

Comprar en AliExpress: realme GT 7 Pro

Un portátil pensado para quienes buscan un equipo práctico, ligero y con buena relación calidad-precio. Monta una pantalla de 15,6 pulgadas Full HD (1920 x 1080 píxeles), ideal para trabajar, estudiar o consumir contenido multimedia. En su interior encontramos el procesador Intel N150, acompañado de 8 GB de memoria LPDDR5 y un SSD de 256 GB, lo que garantiza un rendimiento fluido para tareas cotidianas como navegación web, ofimática o videollamadas.

Otro punto interesante es que llega con Windows 11 preinstalado y conectividad moderna gracias a WiFi 6, lo que mejora la estabilidad de la red y la velocidad en entornos saturados. Su diseño compacto lo hace cómodo de transportar, convirtiéndose en una opción ideal para estudiantes o quien necesite un portátil asequible y funcional.

Comprar en AliExpress: Portátil CHUWI GemiBook Plus

Un reloj inteligente que combina elegancia, potencia y precisión. Su pantalla es un panel AMOLED LTPO de 1,50", que se adapta dinámicamente al contenido para ofrecer una fluidez notable (hasta 60 Hz) y, al mismo tiempo, ahorro energético cuando muestra elementos estáticos. El procesador Snapdragon W5 aporta un rendimiento fluido y eficiente.

En cuanto a localización, cuenta con GPS de doble frecuencia, lo que favorece una localización más precisa incluso en entornos con edificios altos o zonas con cobertura complicadas. Esto resulta ideal para entrenamientos al aire libre, rutas o actividades al aire libre que requieren exactitud.

Comprar en AliExpress: OnePlus Watch 3

Una tablet que sorprende al combinar potencia y buena autonomía en un diseño elegante. Su pantalla de 12,1" con resolución 2,5K y tasa de refresco de 120 Hz ofrece una calidad de imagen muy buena, sobresaliente se podría decir.

En su interior, un Snapdragon 7s Gen 2 se encarga de mover juegos ligeros, apps múltiples y productividad con soltura. Aunque no es el chip más potente del mercado, su equilibrio entre rendimiento y consumo lo hace ideal para tareas diarias sin calentamientos. La batería de 10.000 mAh aporta autonomía generosa, ya que fácilmente aguanta una jornada intensiva.

Comprar en AliExpress: POCO Pad 12,1"

Acabamos esta selección de los más vendidos en la 'Vuelta al Cole' de AliExpress con una opción destacada para quienes buscan una pantalla amplia con alta definición. Su resolución WQHD de 2560 x 1440 píxeles y panel IPS ofrecen una claridad excepcional y ángulos de visión amplios, mientras que la cobertura del 109% del espacio sRGB garantiza colores realistas y fieles, ideales para diseño, multimedia o juegos.

Con una tasa de refresco de 100 Hz, proporciona una experiencia fluida, reduciendo el desenfoque en escenas rápidas. Además, incorpora protección ocular contra la luz azul y tecnología sin parpadeo, minimizando la fatiga durante largas sesiones frente a la pantalla. Su densidad de píxeles de 138 PPI y compatibilidad con HDR permiten imágenes nítidas y con buen contraste. En cuanto a conectividad, cuenta con HDMI y DisplayPort.

Comprar en AliExpress: Monitor KTC H32T13 de 32"

Recuerda que los códigos estarán activos hasta el 27 de agosto a las 23:59 horas. Estos cupones solo se aplican a los productos con el sello 'Vuelta al Cole' (incluyendo los auriculares Sony, chips AMD, Xiaomi Pads y Nintendo Switch). No son válidos en productos virtuales ni móviles, ni acumulables con otras promociones.

